Киев признал колоссальный урон энергосистеме: новости СВО на вечер 13 мая

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Энергетическая система Украины понесла самый мощный ущерб за все время конфликта в 2024 году, заявил министр энергетики страны Герман Галущенко. Глава ведомства подчеркнул, что в результате последних атак в стране не осталось электростанций, генерирующих до восьми гигаватт энергии. По его словам, это огромный показатель.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к утру 13 мая, читайте в материале NEWS.ru.

ВС РФ уничтожили Су-27 и расширили зону контроля под Харьковом

Российские средства ПВО сбили самолет Су-27 Воздушных сил Украины, сообщили в Минобороны России. Также за сутки уничтожено 33 беспилотника, шесть тактических ракет «Точка-У» и другие цели.

Telegram-канал «Иди и смотри» тем временем сообщил, что Вооруженные силы России закрепляются на окраине Волчанска в Харьковской области. По его информации, ВС РФ также расширяют зону контроля, бои идут в районе мясокомбината. Министерство обороны РФ эту информацию не комментировало. Канал уточнил, что по позициям украинских сил активно работают российские авиация и артиллерия. В публикации сообщается, что Волчанск имеет огромное значение, так как является опорным пунктом и логистическим центром ВСУ на границе с Белгородской областью.

Возмездие за обстрелы Белгорода

Военный корреспондент Александр Сладков заявил, что Киев навлек на себя возмездие в Волчанске и российские войска двигаются вперед. По его словам, ВС РФ берут под контроль населенные пункты, из которых ВСУ обстреливали Белгород.

Военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с NEWS.ru заявил, что одна из основных задач Вооруженных сил России — отбросить противника на максимальное расстояние от границы страны. По его словам, «зону безопасности», о которой говорил президент РФ Владимир Путин, придется серьезно расширять, так как, например, украинские «Вампиры» способны стрелять на 20 километров вдаль.

Взятие Харькова может стать поворотным моментом

При потере Украиной контроля над Харьковом можно будет перебросить войска российской армии на другие направления, рассказал военный эксперт полковник в отставке Анатолий Матвийчук. По его словам, это может стать поворотным событием военной кампании.

Эксперт добавил, что сама операция взятия города под контроль ВС РФ может занять от одного до трех месяцев. После этого может произойти перегруппировка войск России, что поможет в выполнении изначально поставленных задач, подытожил Матвийчук.

Белоусов указал на проблемы участников СВО

В России необходимо работать над вопросами по социальному обеспечению участников СВО, заявил в Совфеде кандидат на пост министра обороны РФ Андрей Белоусов. По его словам, необходимо решить вопросы медобслуживания участвовавших в СВО военнослужащих в гражданских поликлиниках, а также убрать излишнюю бюрократию с предоставлением льгот.

»[Среди вопросов, которые нужно решить], у нас и денежное довольствие военнослужащих, которые участвуют в зоне СВО. По-хорошему, это все должно решаться в рамках системы», — сказал Белоусов.

Фото: t.me/denisharitonov21* автомобиль депутата Астраханской областной думы Дениса Харитонова

В зоне СВО подорвали автомобиль астраханского депутата

В зоне СВО подорвали автомобиль депутата Астраханской областной думы от «Единой России» Дениса Харитонова. По его словам, случилось это 12 мая. Он не пострадал, успел спасти раненого товарища и важные документы. Ведутся следственные действия, уточнил он.

Позже он рассказал, что во время подрыва направлялся из зоны спецоперации в Астрахань по трассе Таганрог — Ростов. По словам Харитонова, ему удалось избежать травм, у него лишь подпалило волосы. Теперь депутат намерен приобрести новую машину.

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