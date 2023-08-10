Киев придумал, как прорвать морскую блокаду РФ: что ответит Москва

Фото: ВМФ Украины

Военно-морские силы (ВМС) Украины заявили об открытии временных коридоров для торговых судов, идущих в украинские порты Черного моря или следующие из них. Планирует ли Киев прорвать морскую блокаду России после выхода Москвы из зерновой сделки?

Отмечается, что данные маршруты в первую очередь станут использоваться для выхода гражданских судов, находящихся в портах Черноморск, Одесса и Южный. В украинском ведомстве также подчеркнули, что допускаться будут только те корабли, владельцы и капитаны которых официально подтвердят готовность к походам в текущих условиях.

О чем Минобороны РФ предупредило Киев после прекращения зерновой сделки

17 июля 2023 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что зерновая сделка прекратила действие, поскольку часть этой инициативы, касающаяся РФ, не выполнялась. Он подчеркнул, что Москва незамедлительно вернется к реализации договоренностей, как только российские условия будут соблюдены.

19 июля Министерство обороны России объявило ряд районов Черного моря временно опасными для судоходства. В ведомстве пояснили, что с 20 июля все корабли, которые следуют в украинские порты, будут считаться потенциальными перевозчиками военных грузов. В связи с этим страны, под чьими флагами будут двигаться данные суда, станут считаться вовлеченными в украинский конфликт, добавили в МО РФ.

Как на это отреагировало руководство Украины

После заявления России о прекращении зерновой сделки президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев намерен продолжать поставки зерна через черноморский коридор.

«Даже без России нужно делать все, чтобы мы могли использовать этот черноморский коридор. Мы не боимся. К нам обратились компании, являющиеся владельцами судов. Они сказали, что они готовы, если Украина будет выпускать [грузы], а Турция будет пропускать, все готовы продолжать поставки зерна», — выступил с заявлением пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров.

Рискнет ли Украина прорвать морскую блокаду России

По мнению военного эксперта Андрея Клинцевича, никаких шансов на прорыв морской блокады у Киева нет, но могут быть зафиксированы попытки прохода гражданских кораблей под флагами других государств.

«Я не вижу никаких шансов на прорыв. Единственное, что они могут сделать, это отправить конвой кораблей и пробиться группой. Но, как мы помним, Украина уже заявляла об этом ранее и никто из судовладельцев не захотел участвовать в этой авантюре», — отметил он.

Клинцевич уверен, что ВС РФ способны остановить любое судно, которое попытается нарушить блокаду.

«Россия обладает всем потенциалом возможностей, и заставить судно подчиниться мы можем разными способами, например обозначением огня перед судном. Если капитан решит пойти на прорыв и рискнет своей командой, будет возможность высадить досмотровую группу на корабль вертолетным способом, и они смогут перехватить управление», — подчеркнул эксперт.

Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев предположил, что Киев может перевозить зерно, используя железную дорогу. Если будут попытки прорвать морскую блокаду вместе с кораблями НАТО или Турции, то они могут быть потоплены.

«Даже если их будут сопровождать американские или турецкие корабли, это не помешает России их поразить. Это не значит, что мы будем воевать с США или Турцией, но нам ничего не помешает затопить украинский корабль», — добавил эксперт.

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