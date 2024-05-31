Киев открыл охоту на угнавшего танк бойца ВСУ ТАСС: украинские спецслужбы разыскивают угнавшего танка Лихачева

Фото: Jamal Awad/XinHua/Global Look Press

Украинские спецслужбы объявили охоту на Максима Лихачева, сообщили ТАСС в спецслужбах РФ. Речь идет о бойце Вооруженных сил Украины, который ранее угнал танк Т-64 с позиций ВСУ под Авдеевкой. По словам самого Лихачева, он догадывался о последствиях.

Есть информация, что Киев объявил охоту на Максима Лихачева, — сообщили в спецслужбах.

Ранее бывший военнослужащий ВСУ побывал в Донецке и посетил Аллею ангелов, где увековечены имена погибших в результате обстрелов. По словам Лихачева, о принятом решении он жалеет. Сейчас боец ждет встречи с родными.

До этого боец поделился подробностями операции по угону танка Т-64, отметив, что он уехал с позиций на Авдеевском направлении, когда его сослуживцы бежали. Операция готовилась довольно долго при координации российской стороны.

Лихачев уточнил, что изначально сослуживцы сочли его действия попыткой прикрыть отступающих, поэтому никто ничего не заподозрил. Солдат отметил, что «все было на диком адреналине». Боец сел и поехал туда, где его уже ждали. Сделать это экс-военнослужащему ВСУ посоветовали друзья из России, с которыми он встретился в Польше.