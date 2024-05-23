«Киев останется без света»: военэксперт об ответе на удары ATACMS по России Военэксперт Борзенко: Россия ударит по энергообъектам Украины при атаках ATACMS

Фото: Defense Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press

ATACMS

Если ВСУ решатся атаковать российские территории ракетами ATACMS, Вооруженные силы России ответят ударом по энергообъектам Украины, считает военный эксперт Алексей Борзенко. В разговоре с NEWS.ru он подчеркнул, что Киев и другие города просто останутся без света. При этом эксперт добавил, что российская армия не станет наносить удары по мирному населению Украины.

Решатся ли они на такие действия, потому что в ответку мы уничтожаем энергетическую структуру Украины? Если они хотят попробовать, тогда Киев и другие города останутся без света. Ответка на такие действия будет не по мирному населению, а по важнейшим энергетическим объектам Украины, — пояснил Борзенко.

Как подчеркнул эксперт, пока ВСУ запретили применять ATACMS по центральной части России, но ракеты все равно могут «до чего-то дотянуться». Он напомнил, что украинская армия демонстративно обстреливает Белгород и бьет по гражданским объектам — домам, автобусам. В связи с этим Борзенко не исключил, что ВСУ могут решиться ударить и по крупным городам.

Ранее стало известно, что в администрации США развернулись дебаты по поводу ослабления запрета на удары ВСУ по территории России американским оружием. К этому призывает Госдепартамент США после поездки его главы Энтони Блинкена в Киев. С момента первых поставок Украине американских вооружений президент США Джо Байден ни разу не отступал от этого запрета.