Киев очень боится наших детей: почему ударили по колледжу

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

2 апреля 2024 года украинские беспилотники самолетного типа нанесли удар по территории России, атаковав НПЗ в Нижнекамске и особую экономическую зону «Алабуга», которая давно привлекает самое пристальное внимание коллективного Запада. Пожар на НПЗ, как сообщают, потушен и его работа не прервана. А вот в «Алабуге», где беспилотник врезался в здание общежития, есть пострадавшие. И очередная атака вглубь страны ставит сразу два вопроса. О возможностях украинских вооруженных сил, которые откровенно хвастаются созданием беспилотников с радиусом действия свыше тысячи километров. И об особом интересе наших противников к «Алабуге».

Крадущиеся беспилотники

О возможностях украинских беспилотников сказано достаточно много. Известно, что они меняют высоту и направление полета, пролетают над руслами рек, что осложняет их перехват. Были подозрения, что некоторые украинские БПЛА пересекают даже территорию Белоруссии. Но удар по объектам в Татарстане — это не просто циничная атака против гражданского населения, это еще и демонстрация все возрастающих возможностей.

Киев хочет продемонстрировать, что он готов причинять ущерб на больших дистанциях, сея панику в городах, забывающих, что идет война. При том что атака против Татарстана наводит на мысль о возможности использования для запуска беспилотника либо непосредственно на нашей территории, либо, как уже звучат предположения, даже Северного Казахстана. Так что уточнение географии полета — особая сторона необходимого расследования.

Оба удара и их цели явно не случайны

Понятно, что нападения на наши НПЗ становятся «визитной карточкой» украинских сил. Удары по НПЗ, приводящие к возникновению пожаров, не только эффектные в том смысле, что позволяют потом демонстрировать выигрышную картинку. Но влияют на объемы производства топлива. А это способствует росту цен и социального недовольства. Даже американцы из-за океана обеспокоились последствиями таких ударов для общемировой топливной конъюнктуры. А им в предвыборный год колебания цен на бензоколонках ни к чему.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Но гораздо интереснее нападение на ОЭЗ «Алабуга», которая давно волнует наших противников. Ведь там реализуются прорывные проекты в области образования: колледж, готовящий специалистов в сфере разработки и производства БПЛА, и там же базируются соответствующие факультеты политеха. Именно то обстоятельство, что в «Алабуге» закладывается долговременная основа для развития таких средств, вызвало особое раздражение не только на Западе, но и в среде нашей либеральной «выруси».

Была запущена целая кампания, утверждающая, что там, оказывается, готовят «убийц». И вот от морального давления перешли к актам уничтожения.

Что делать и кто виноват?

Конечно, удары по все более удаленным от фронта объектам — неприятный знак. Естественно, надо совершенствовать средства перехвата. Будь то РЭБ, лазеры «Пересвет», о которых давно говорят. Или же апробированные на той же Украине мобильные части с простыми зенитными пушками. Наконец, уже применяются дроны, специализирующиеся на уничтожении БПЛА.

Ответные удары по украинской энергетической инфраструктуре, возобновленные после длительной паузы, по-своему крайне эффективны. Но вот НПЗ в Краматорске продолжает работать.

Да и беспилотники самолетного типа, наподобие того, что атаковали НПЗ и «Алабугу», по-прежнему производят в цехах завода Антонова. Неужели нам на эти стратегические цеха лишнего «Кинжала» жалко? Тем более никаких красных линий давно уже нет. А потому безопасность наших городов не только в создании санитарных зон, но в окончательном разрушении украинской инфраструктуры ВПК. И неважно, будет ли идти речь о тотальном уничтожении подстанций, машинных залов ГЭС и ТЭЦ или производственных цехов.

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