Кассетные снаряды в ДНР, БПЛА под Белгородом: как ВСУ атакуют РФ 3 сентября В результате атак ВСУ на ДНР и Запорожскую область погибло несколько мирных жителей

Фото: t.me/vvgladkov

Российские регионы вновь подверглись обстрелам и атакам беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). За минувшие сутки украинские военные 86 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики. В результате атак ВСУ погибла женщина. Еще двое мирных жителей скончались и пятеро получили ранения после обстрела Запорожской области. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал об обстрелах населенных пунктов региона. Подробности атак ВСУ — в материале NEWS.ru.

Как ВСУ обстреливают ДНР

Военный корреспондент Александр Коц заявил, что Украина, используя кассетные боеприпасы в Донецке, намеренно уничтожает мирное население. По его словам, в результате таких обстрелов в городе есть погибшие и раненые. Он также подчеркнул, что западные правозащитники не обращают внимания на такие действия Киева. Военкор напомнил, что кассетные боеприпасы предназначены для уничтожения живой силы противника, но не мирного населения.

Фото: МО Украины

В пресс-службе представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщили, что ВСУ обстреляли Ясиноватский район и Донецк. Украинская армия выпустила по населенным пунктам четыре кассетных боеприпаса.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что в поселке городского типа Старомихайловка в результате обстрела украинских военных погибла 50-летняя женщина. По данным представительства ДНР при СЦКК, 2 сентября в период с 09:00 до 21:00 Донецк и окрестности 45 раз подвергались обстрелам со стороны украинских войск. Всего за сутки украинские военные 86 раз обстреляли территорию ДНР. Повреждения получили девять частных домов и девять объектов гражданской инфраструктуры республики. Под обстрел ВСУ попали семь районов ДНР. Всего украинская армия выпустила 273 боеприпаса.

Что известно об обстреле Запорожской области

Два человека погибли в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины села Конские Раздоры в Пологовском районе Запорожской области, сообщили в администрации со ссылкой на оперативные службы. Пять мирных жителей были ранены. Кроме этого, разрушения получили офисное помещение и магазин, а также ангар и техника. В нескольких жилых домах выбито остекление.

Как ВСУ атаковали Белгородскую область

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале заявил, что за минувшие сутки ВСУ выпустили четыре артиллерийских снаряда по селу Щетиновка, по селу Нехотеевка — три. Также в Нехотеевке с БПЛА было сброшено два взрывных устройства. Ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет.

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По словам Гладкова, в Валуйском городском округе по поселку Уразово было выпущено семь снарядов из РСЗО «Град». В результате погиб мужчина, ещё два человека пострадали.

«Различные повреждения зафиксированы в 29 частных домовладениях. Повреждены 23 хозпостройки и 4 легковых автомобиля. Аварийные бригады оперативно восстановили электро- и газоснабжение поселка», — написал Гладков.

Губернатор сообщил, что в селе Долгое с БПЛА сброшены два осколочных боеприпаса. Никто не пострадал, однако есть повреждения на одном инфраструктурном объекте связи. В одном частном домовладении выбиты окна, поврежден легковой автомобиль.

Фото: t.me/vvgladkov

Гладков заявил, что в Волоконовском районе на окраине хутора Плотвянка ВСУ сбросили с беспилотника один осколочный боеприпас. Обошлось без последствий. В Грайворонском городском округе на окраине села Дроновка с БПЛА сброшено два взрывных устройства. В районе хутора Масычево и села Антоновка сбито по одному украинскому беспилотнику. Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет.По словам губернатора, в Краснояружском районе под артиллерийский обстрел попало село Староселье — зафиксировано 11 прилетов снарядов, пять из которых пришлись на окраину села. Никто не пострадал, разрушений нет. В Шебекинском городском округе из миномета обстреляли село Новая Таволжанка. Пострадавших нет. В результате обстрела выбито остекление в одном из помещений сельхозпредприятия. По селу Середа выпущено 15 минометных снарядов, по хутору Панков и международному автомобильному пункту пропуска (МАПП) «Шебекино» — по два, по посёлку Ленинский — один минометный снаряд. В данных населенных пунктах пострадавших и разрушений нет.

Также Гладков сообщил, что утром 3 сентября под обстрел ВСУ попал посёлок Уразово Валуйского городского округа. В результате атаки пострадавших нет. Повреждения различной степени получили 4 частных домовладения и один легковой автомобиль.

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