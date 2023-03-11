Киев грозит Крыму: новости СВО на утро 11 марта Последние новости об СВО на Украине

Фото: МО Украины

Военнослужащие ВСУ

Пресс-служба «Конкорда» накануне вечером опубликовала сообщение основателя компании Евгения Пригожина, в котором тот сообщил о подготовке ВСУ контрнаступления в районе Артемовска. Он отметил, что российские силы делают все возможное, чтобы этого не произошло. В свою очередь советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк предрек наступление «горячего сезона» в Крыму. Он также пообещал научить относиться к Украине с «уважением и страхом». Кроме того, советник главы офиса президента Украины объявил о «сезоне свободы», который должен будет привлечь внимание стран с «нестабильными» политическими режимами.

Тем временем никаких дополнительных мероприятий в рамках мобилизации в России не планируется, сообщили представители Минобороны РФ. По их словам, появляющаяся в оппозиционных медиа информация о новых наборах граждан на военную службу в рамках мобилизации не соответствует действительности. При этом фактически указ о прекращении мобилизации все еще не подписан.

Журналисты со ссылкой на источник назвали наиболее эффективное из применяющихся на Украине вооружений — им стала новая российская авиационная ракета Р-37М класса «воздух — воздух».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Су-35с, который является носителем ракеты Р-37М класса «воздух — воздух»

Финляндия же готова рассмотреть вопрос передачи Украине истребителей McDonnell Douglas F/A-18 Hornet. Как заявила премьер-министр страны Санна Марин во время посещения Киева, дискуссия находится на ранней стадии. Кроме того, для этого необходимо сотрудничество на международном уровне. По информации СМИ, в настоящее время Финляндия заключила контракт с американской компанией Lockheed Martin на поставку истребителей F-35. Первые самолеты Хельсинки получит в 2016 году. Заказ составляет 64 истребителя.

Ветеран спецназа армии США, работавший инструктором в ЧВК «Моцарт» и последний год обучавший украинские войска, призвал относиться всерьез к «полным сюрпризов» российским военным. Политики на Западе не должны недооценивать российскую армию, сражающуюся на Украине, считает он. По его мнению, несмотря на некоторые неудачи, Москва упорно добивается новых успехов на востоке и юге Украины. При этом после начала спецоперации президента РФ Владимира Путина среди его знакомых стали называть проницательным стратегом, добавил военный.

Сегодня утром стало известно о гибели на Украине легионера из Франции. Его тело будет доставлено на родину в ближайшие дни. Комбатант погиб 16 февраля. Молодой человек, состоявший в Интернациональном легионе Украины, был убит в Донбассе.

Что касается прямого участия иностранных государств в боевых действиях, о его последствиях предупредил представитель Демократической партии, кандидат на пост губернатора от штата Кентукки Джеффри Янг. Ввод войск НАТО на Украине способен привести к началу третьей мировой войны, Западу стоит подумать, прежде чем предпринимать что-либо подобное, уверен он.

Фото: US Army

О том, что Запад готов к подобному решению, заявлял вчера венгерский премьер-министр Виктор Орбан. Западные страны уже очень близки к тому, чтобы обсудить отправку войск на Украину, считает он. Политик отметил, что западные лидеры больны «военной лихорадкой», что подтверждают поставки все более опасного оружия Киеву.