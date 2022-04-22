Киберспортсменам из России могут дать отсрочку от службы в армии

Федерация киберспорта в России в рамках разработанного пакета предложений собирается поддержать российских профессиональных игроков в компьютерном спорте, заявил после заседания рабочей группы Госдумы по киберспорту президент федерации Дмитрий Смит, передаёт ТАСС. По его словам, одна из мер поддержки для профессиональных геймеров — отсрочка от армии.

Мы разработали целый пакет предложений по поддержке киберспорта. Сейчас оказывается давление, многих спортсменов пытаются переманить. Мы не говорим, чтобы все киберспортсмены не служили, будет отсрочка, но потом, когда придет время, пусть отслужат в специализированной роте, — сказал Смит.

Он подчеркнул, что там важную роль играет микромоторика, и российские киберспортсмены, у которых она превосходно развита, могут «принести пользу и максимальный эффект родине».

Ранее представители российского киберспортивного клуба Virtus.pro в беседе с NEWS.ru высказались против дискриминации граждан РФ в компьютерном спорте, в том числе выступающих в составе зарубежных команд. В Virtus.pro добавили, что «отдельными активистами ведётся кампания» по бойкотированию участников соревнований из РФ, как отдельных профессионалов, так и целых коллективов.