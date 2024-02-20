Киберэксперт озвучил последствия отключения Starlink для ВСУ Киберэксперт Парфентьев: отключение Starlink станет для ВСУ катастрофой

Фото: МО Украины

Отключение спутниковой связи Starlink в новых российских регионах приведет к необратимым и катастрофическим последствиям для Вооруженных сил Украины, заявил в беседе с «360» координатор Центра безопасного интернета Урван Парфентьев. Он пояснил, что это помешает ВСУ организовывать диверсии с помощью беспилотников и вынудит обратиться к «древним» способам навигации.

Эксперт отметил, что для украинских военных точная навигация является существенной проблемой, так как Украина не является космической державой и поэтому вынуждена получать навигационные услуги извне. И Starlink в определенной степени стал подарком для Киева, подчеркнул Парфентьев. По его словам, оставшись без спутниковой связи, ВСУ лишатся возможности точного наведения артиллерии, координировать действия вооруженных формирований и управлять боевыми беспилотниками.

Если ВСУ останутся без полноценной поддержки со стороны Starlink в зоне боевого соприкосновения, им придется искать альтернативные, зачастую более «древние» способы навигации, вплоть до использования наземных ориентиров, считает специалист. Отсутствие интернета от Starlink лишит украинские подразделения возможности продвигаться на восток.

Чем дальше будут заходить — тем больше будут оказываться без навигационной поддержки, — резюмировал Парфентьев.

Ранее министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что отключение Starlink над территориями российских регионов, которые Киев считает своими, будет иметь катастрофичные последствия. По его словам, терминалы Starlink играют ключевую роль в обеспечении действий ВСУ на передовой.