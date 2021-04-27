ФСБ сообщила о кибератаках на госорганы в дни акций сторонников Навального

https://static.news.ru/photo/fb21d79a-a745-11eb-8c58-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Во время несанкционированных акций в поддержку оппозиционера Алексея Навального специалисты Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) фиксировали кибератаки на сайты государственных органов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на замдиректора созданного по инициативе Федеральной службы безопасности (ФСБ) ведомства Николая Мурашова.

По его словам, нападения были осуществлены на официальные сайты МИД, Минтруда, Минэкономразвития, Генпрокуратуры и Росгвардии. DDoS-атаки использовались в экстремистских целях, считает эксперт. Источники вредоносного воздействия располагались за рубежом, в том числе в США, сказал Мурашов в ходе онлайн-брифинга по проблемам кибербезопасности.

Он отметил, что в разные дни атаки проводились по одному и тому же сценарию. В качестве примера замдиректора НКЦКИ привёл атаку на сайт Центра организации дорожного движения Нижнего Новгорода, осуществлённую с IP-адресов Франции и Германии. После получения несанкционированного доступа, рассказал Мурашов, на сайте были размещены фотография Навального и текстовое сообщение о том, что атака была проведена в его поддержку.

Это, подчеркнул эксперт, свидетельствует о том, что декларируемые сторонниками Навального спонтанность и народность акций протеста в его поддержку не соответствуют действительности.

21 апреля в разных городах России прошли несогласованные акции в поддержку Навального. В отличие от зимних митингов в этот раз всё прошло относительно спокойно — без массовых задержаний и без насилия с обеих сторон. Выделился на этом фоне лишь Санкт-Петербург: сотрудники правоохранительных органов действовали жёстко, били протестующих и использовали электрошокер.

Несколько дней спустя Мосгорсуд приостановил деятельность штабов оппозиционера Алексея Навального и наложил запрет на определённые действия сотрудников Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, организация признана иностранным агентом) и Фонда защиты прав граждан (ФЗПГ, организация признана иностранным агентом). Такие меры были приняты до рассмотрения дела о ликвидации этих организаций и запрете работы штабов оппозиции в связи с осуществлением ими экстремистской деятельности.