Осенний этап продажи туров по России с кешбэком 20% начнется 25 августа и будет распространяться на поездки, совершенные с 1 октября по 25 декабря. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании по развитию туристической отрасли в Горно-Алтайске. При этом на круизы кешбэк будет действовать с 1 сентября и до завершения навигации.