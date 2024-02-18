Кеосаян объяснил, как Украина могла избежать конфликта с Россией Кеосаян: «активно нейтральная» позиция помогла бы Киеву избежать конфликта с РФ

Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press

Тигран Кеосаян

Украине не стоило забывать, что она находится рядом с большой империей, с Россией, заявил телеведущий Тигран Кеосаян в выпуске «Новые русские сенсации» на телеканале НТВ. По его словам, в этом случае Киев должен был быть либо «активно нейтральным», либо партнером РФ.

Если ты находишься с большой империей рядом, с Россией, ты должен быть или активно нейтральным, либо быть все-таки с империей, — констатировал Кеосаян.

Украина вместо этого начала строить армию по натовскому образцу, добавил телеведущий. По его словам, де-факто страна уже была частью Альянса. Именно из-за этого Россия и начала специальную военную операцию, объяснил он.

Ранее президент РФ Владимир Путин объяснил, что Россия откладывала начало спецоперации, так как надеялась на добропорядочность партнеров. По его словам, Москва ожидала, что Минские соглашения будут исполняться, а истинное положение дел стало ясно только потом.

Президент признался, что искренне верил в возможность реализации достигнутых договоренностей. Они были сложны и для России, которая, несмотря на это, прикладывала все возможные усилия, указал глава государства.