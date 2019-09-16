https://static.news.ru/photo/b5a5f520-d82a-11e9-a930-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look

Погодные условия препятствуют авиасообщению некоторых российских регионов и зарубежных курортов со столицей.

Задерживается на несколько часов прибытие рейсов трёх авиакомпаний («Аэрофлот», «Победа» и S7) в Томск, также не могут вовремя вылететь самолёты в обратном направлении, передаёт ТАСС .

Из-за тумана Томск не может принять борта из Турции и трёх столичных аэропортов, некоторые из них ушли на посадку в Новосибирск и Барнаул.

Как писал News.ru ранее, самолёт «Аэрофлота», вылетевший из Москвы в Минск, вернулся в аэропорт Шереметьево из-за отказа системы охлаждения. Борт развернулся, находясь над Подмосковьем.