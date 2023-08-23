Кем заменили Суровикина: кто такой генерал Виктор Афзалов, как он выглядит

Фото: МО РФ

Виктор Афзалов

Генерал армии Сергей Суровикин освобожден от должности главнокомандующего Воздушно-космических сил (ВКС), сообщают РИА Новости и РБК со ссылкой на источники. Временно исполняющим обязанности главкома ВКС назначен генерал-полковник Виктор Афзалов.

Виктор Афзалов с 2017 по 2018 год был командующим армией ВВС и ППО, после чего перешел в ВКС. В 2019 году Афзалов был назначен новым руководителем Главного штаба ВКС указом Владимира Путина.

В ходе СВО на Украине Виктор Афзалов замещал Суровикина, когда последний занимал пост командующего Объединенной группировкой войск в районе специальной военной операции.

После исчезновения генерала Сергея Суровикина из публичного пространства после попытки мятежа ЧВК «Вагнер» генерал Афзалов участвовал в совещаниях с главой Генштаба Валерием Герасимовым.

Как выглядит новый командующий ВКС — в фотогалерее NEWS.ru.