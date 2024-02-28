Кем был Николай Рыжков — предателем или гением?

Фото: Federation Council of Russia/Flickr.com/Global Look Press

Николай Рыжков

На 95-м году жизни умер последний председатель Совета Министров СССР Николай Рыжков. В 1982 году уроженца Донецкой области, первого заместителя председателя Госплана СССР Николая Ивановича Рыжкова, неожиданно назначают секретарем ЦК КПСС, заведующим экономическим отделом ЦК. Это была воля Юрия Андропова, стоявшего у истоков будущих перемен в государстве. Так Николай Рыжков влился в команду реформаторов наряду с Горбачевым, Долгих, Лигачевым и другими, кому предстояло преобразить облик СССР.

После избрания Михаила Горбачева генеральным секретарем в 1985 году Рыжков назначается председателем Совета Министров СССР. Пик его управленческой карьеры пришелся на слом эпох.

Не только говорить, но и делать

С приходом говорливого Горбачева одним из главных лозунгов СССР становится гласность. Поначалу это казалось этаким самоочищением. То, о чем прежде было не принято говорить, стало не просто обсуждаемо, а превратилось в самоцель. Границы гласности, разумеется, очертить было невозможно, и она лилась на головы ошарашенных людей непрерывным приторным потоком.

Фото: Мусаэльян Владимир/ТАСС Михаил Горбачев, Николай Рыжков, 07.11.1988 год

Основным источником прежде запретных тем и форм стало телевидение и тогда еще бумажная пресса. Конечно, руководителям прежней формации вроде Николая Рыжкова, привыкшим не только говорить, но и делать, было неимоверно сложно. Между тем диапазон гласности простирался от традиционного закостенелого официоза до запредельной пошлости и дурновкусия.

Разумеется, в эту пору из всех щелей повылезали не только субъекты с криминальным сознанием, но и демагоги всех мастей. Они казались не только безобидными, в отличие от первых, но даже пользовались успехом у народных масс, как некоторые современные стендаперы. И, конечно же, они не довольствовались скромными трибунами. Они устремились во власть, тесня старые кадры с их консервативным мышлением и подходами к делу.

Что делать, если реформы неизбежны?

Начав путь в команде Горбачева, Николай Рыжков всегда придерживался эволюционного пути развития государства. Была ли это природная осторожность или осмысленная политика? Однако он не вписывался в безоглядную горбачевскую стратегию ускорения. И, хотя именно в Николае Рыжкове генсек Андропов когда-то увидел одного из главных сподвижников и созидателей реформ, все либеральное ему было чуждо.

Он, несомненно, старался придерживаться консервативных подходов, был осторожен, а там, где реформы были неизбежны, предпочитал идти от человека. Он всегда имел в виду тех, ради кого, как ему казалось, и была однажды запущена эта перестройка, ставшая нарицательным образом перемен в СССР. Глава правительства пытался наполнить смыслами это пустое, как барабан, слово, звучавшее тогда «из каждого утюга». Ему, конечно, было трудно в этой вязкой массе слов, лишенных понятий, и поступков, лишенных здравого смысла.

Он был человеком дела

И всякий раз, когда случалась беда, он становился реальным героем обстоятельств. Так было в 1986 году после аварии на Чернобыльской АЭС, когда он возглавил оперативную группу Политбюро ЦК КПСС по ликвидации аварии. Так было и после трагедии в Спитаке и Ленинакане, которые были разрушены до основания землетрясением в декабре 1988 года.

Фото: Будан Виктор/Фотохроника ТАСС Николай Рыжков, Маргарет Тэтчер, 01.04.1987 г., визит в СССР Фото: Будан Виктор/Фотохроника ТАСС Николай Рыжков, Маргарет Тэтчер, 01.04.1987 г., визит в СССР Фото: Андрей Соловьев /Фотохроника ТАСС Николай Рыжков, 22.03.1990 г. Фото: Андрей Соловьев /Фотохроника ТАСС Николай Рыжков, 22.03.1990 г. Фото: Владимира Мусаэльяна /Фотохроника ТАСС Председатель Совета Министров СССР Николай Рыжков с супругой, 1987 г. Фото: Владимира Мусаэльяна /Фотохроника ТАСС Председатель Совета Министров СССР Николай Рыжков с супругой, 1987 г. Фото: Николай Малышев, Александр Сенцов/ТАСС Михаил Горбачев, Николай Рыжов, Анатолий Лукьянов, 01.05.1990 г. Фото: Николай Малышев, Александр Сенцов/ТАСС Михаил Горбачев, Николай Рыжов, Анатолий Лукьянов, 01.05.1990 г. Фото: Валерий Христофоров /Фотохроника ТАСС Николай Рыжков (слева) во время посещения совхоза «Новая жизнь», 22.07.1990 г. Фото: Валерий Христофоров /Фотохроника ТАСС Николай Рыжков (слева) во время посещения совхоза «Новая жизнь», 22.07.1990 г. Фото: Владимир Мусаэльян/ТАСС Николай Рыжков, Александр Лукашенко, 27.10.1999 г. Фото: Владимир Мусаэльян/ТАСС Николай Рыжков, Александр Лукашенко, 27.10.1999 г. Фото: Viktor Chernov/Russian Look/Global Look Press Николай Рыжков и президент России Владимир Путин Фото: Viktor Chernov/Russian Look/Global Look Press Николай Рыжков и президент России Владимир Путин Фото: kremlin.ru Вручение государственной награды Николаю Рыжкову, 31 июля 2014 года Фото: kremlin.ru Вручение государственной награды Николаю Рыжкову, 31 июля 2014 года Фото: Federation Council of Russia/Global Look Press Иван Кулабухов и Николай Рыжков, 16 января 2019 года Фото: Federation Council of Russia/Global Look Press Иван Кулабухов и Николай Рыжков, 16 января 2019 года Фото: Federation Council of Russia/Global Look Press Николай Рыжков, 12 декабря 2019 года Фото: Federation Council of Russia/Global Look Press Николай Рыжков, 12 декабря 2019 года

В Армении Николай Рыжков выполнял поручение Горбачева, возглавив Комиссию по ликвидации последствий трагедии. Нет, он не руководил спасательно-восстановительными работами из правительственного кабинета в Москве. Каждый день в телерепортажах с места трагедии можно было видеть председателя Совмина с почерневшим от усталости и сострадания лицом. Он стал единственным из русских национальным героем Армении. В Спитаке ему был установлен прижизненный памятник.

В определенных кругах принято считать, что Николай Рыжков был руководителем недостаточно волевым, излишне мягким, кто-то его даже называл предателем. Мне же он виделся справедливым и старавшимся просчитывать наперед последствия своих решений. И, как бы пафосно это ни звучало, им в первую очередь руководила забота о людях, а не личные амбиции.

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