Казань примет делегацию из Афганистана 29 сентября 29 сентября члены афганской делегации прибудут в Казань на встречу московского формата

Фото: MFA Russia/via Global Look Press

Заседание московского формата консультаций по Афганистану

Члены афганской делегации прибудут в Казань для участия во встрече московского формата, сообщил ТАСС директор Второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов. По его словам, встреча состоится 29 сентября. Члены движения «Талибан» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) уже подтвердили свое участие в мероприятиях. Дипломат подчеркнул, что свое участие также подтвердила примерно половина участников.

Остальных ждем, времени еще достаточно, — отметил Кабулов.

По словам дипломата, в настоящее время российская сторона не наблюдает каких-либо подвижек по вопросу инклюзивности правительства Афганистана. Он заявил, что данный вопрос будет обсуждаться в ходе встречи московского формата.

В феврале 2023 года посол России в Таджикистане Семен Григорьев заявил, что все обещания, сделанные «Талибаном», не были выполнены после прихода членов движения к власти. По его словам, они обещали, что от Афганистана не будет исходить террористической угрозы. Однако Россия оказалась свидетелем крупных терактов в Кабуле. Об инклюзивном правительстве в стране также речи не идет.

Заместитель официального представителя Госдепа США Ведант Патель ранее заявил, что страна намерена поддерживать контакты с талибами, когда это будет отвечать ее интересам. При этом он подчеркнул, что США по-прежнему не признают правительство «Талибана» в Афганистане и не намерены в дальнейшем предпринимать шаги для нормализации двухсторонних отношений.