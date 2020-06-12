Казахстанский десант прибыл в Москву для участия в параде Победы

https://static.news.ru/photo/a6277904-ad70-11ea-885e-fa163e074e61_660.jpg Фото: gov.kz

Пресс-служба министерства обороны Казахстана сообщила о прибытии в Россию отряда десантников. Они примут участие в параде Победы.

Парадный расчёт военнослужащих десантно-штурмовых войск вооруженных сил Казахстана во главе с заместителем главнокомандующего сухопутными войсками по боевой подготовке генерал-майором Даулетом Оспановым прибыл в Россию для участия в военном параде, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, — цитирует сообщение РИА Новости.

Самолёт с военнослужащими приземлился на военном аэродроме «Чкаловский». Отмечается, что бойцы будут проходить регулярное тестирование на наличие коронавирусной инфекции. Процедура будет повторяться каждые три дня.

В целях обеспечения безопасности здоровья участникам парада запрещено выходить за его пределы, кроме тренировок, чтобы исключить контакты с населением, — добавили представители ведомства.

NEWS.ru информировал ранее, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о списке приглашённых гостей на мероприятие.