Казачий мобилизационный резерв создадут в России

Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий правовые основы зачисления членов казачьих обществ в мобилизационный резерв Вооруженных сил (ВС) РФ. Документ опубликован на портале правовой информации. Согласно ему, члены казачьего общества, взявшие на себя обязательства по несению госслужбы и пребывающие в запасе ВС РФ, Службы внешней разведки России или ФСБ, получают право поступать туда на добровольной основе.

Уточняется, что Всероссийское казачье общество для этого будет заключать договор с Минобороны РФ. А войсковые казачьи общества — с территориальными органами уполномоченного органа в области обороны.

Ранее первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил, что новый закон о российском казачестве позволит казакам рассчитывать на господдержку и бюджетное финансирование. По его словам, в свете законопроекта можно подумать об организации казачьих военных учебных полигонов с бронетехникой и артиллерией. Он напомнил, что сегодня в зоне СВО на линии боевого соприкосновения находятся около 20 тысяч казаков в составе бригад «Дон», «Терек», «Енисей», «Сибирь» и других.

Парламентарий отметил, что казаки служат в том числе танкистами, артиллеристами, разведчиками и так далее. Сегодня в России необходимо единое мощное казачье сообщество, которое будет выполнять роль стержня и основы поддержания порядка, заключил Водолацкий.