Катер десантников пытался прорваться в Крым: как ВСУ атакуют РФ 4 октября Российские регионы подверглись обстрелам и атакам украинских беспилотников. Подробности атак ВСУ 4 октября

Фото: president.gov.ua

Российские регионы вновь подверглись обстрелам и атакам беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. Войска противника обстреляли кассетными боеприпасами четыре района Брянской области, также над регионом уничтожен дрон противника, сообщил губернатор Александр Богомаз. Украинскую противокорабельную ракету «Нептун» сбили около Крыма. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что части сбитого БПЛА упали на крышу жилого дома. ВКС России пресекли попытку проникновения на территорию Крыма десантной группы ВСУ. Подробности атак — в материале NEWS.ru.

Как ВСУ атаковали Брянскую область

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что утром 4 октября украинские войска обстреляли кассетными боеприпасами Севский, Погарский, Климовский и Трубчевский районы. По предварительным данным, никто не пострадал. При обстреле было повреждено несколько домов, а также хозяйственные постройки.

Также Богомаз заявил, что утром 4 октября российские средства ПВО уничтожили БПЛА самолетного типа ВСУ в небе над Брянской областью. По его данным, пострадавших и разрушений нет. Свыше пятидесяти жилых домов и хозяйственных построек получили повреждения в результате обстрела поселка Климово Брянской области. По словам Богомаза, оперативные службы уже разминировали территорию поселка, ликвидировали кассетные боеприпасы и их части.

Фото: МО Украины

Какую ракету сбили над Крымом

Минобороны РФ сообщило, что вечером 3 октября украинскую противокорабельную ракету «Нептун» сбили около Крыма. В ведомстве уточнили, что попытку атаки ВСУ по полуострову пресекли около 20:30 мск. Также в Севастополе объявлялась воздушная тревога. Telegram-канал SHOT сообщает, что в связи с воздушной тревогой в городе временно прекращено движение морского и наземного общественного транспорта.

Позднее губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в городе отработала система ПВО. Части сбитого беспилотника упали на крышу жилого дома. По словам главы города, обошлось без пострадавших, однако в нескольких квартирах выбило стекла. Развожаев подчеркнул, что все силы и службы по-прежнему остаются в боевой готовности.

Минобороны РФ сообщило, что в северо-западной части акватории Черного моря действиями ВКС России пресечена попытка проникновения на территорию Крыма десантной группы ВСУ, следовавшей в направлении мыса Тарханкут на быстроходном военном катере и трех гидроциклах.

Что известно об атаках на Белгородскую область

Минобороны РФ сообщило, что вечером 3 октября силами ПВО были уничтожены два снаряда реактивной системы залпового огня и один беспилотник самолетного типа над Белгородской областью.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что вечером 3 октября над Грайворонским городским округом силы ПВО сбили три воздушные цели. По предварительной информации, никто в результате происшествия не пострадал, уточнил он. Глава региона добавил, что при падении обломки повредили 12 жилых домов. В зданиях выбило окна, посекло крыши и заборы.

В ночь на 4 октября над Белгородом и Белгородской областью сработала система ПВО. По словам Гладкова, пострадавших и разрушений в результате происшествия нет.

Где еще упал дрон ВСУ

Telegram-канал Mash сообщает, что ВСУ атаковали отделение полиции в селе Заолешенка в Курской области с помощью дрона. По данным издания, беспилотник самолетного типа сбросил снаряд на стационарный пост «Суджа», никто не пострадал. По информации канала, беспилотник был запущен в Сумской области. Повреждений на земле не обнаружено. Минобороны и местные власти ситуацию не комментировали.

Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Как ВСУ атаковали ДНР и Херсонскую область

Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило, что за сутки ВСУ 31 раз обстреляли территорию республики. Всего по региону были выпущены 104 боеприпаса. На Донецком направлении противник совершил 12 обстрелов из артиллерии 155 миллиметров. На Горловском — девять обстрелов из артиллерии 152 миллиметра. На Ясиноватском — восемь обстрелов из артиллерии 155 миллиметров. Также известно, что на Светлодарском направлении был совершен один обстрел из РСЗО, на Волновахском — тоже один. При этом украинская армия атаковала районы восьми населенных пунктов ДНР, в том числе Макеевки, Владимировки, Горловки, Зайцево и других.

ТАСС со ссылкой на представителя оперативных служб Херсонской области сообщил, что два мирных жителя Алёшек ранены в результате обстрелов со стороны ВСУ. В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Корсунка, Песчановка, Пролетарка, выпустив в общей сложности 45 снарядов из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются.

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