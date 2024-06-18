«Категорически не комильфо»: Сладков о решении Еревана торговать с «врагом» Сладков: у Армении появились лишние деньги для закупки вооружения у Франции

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CAESAR

У Армении появились лишние деньги для закупки боевой техники у врага России — Франции, написал в Telegram-канале военкор Александр Сладков. По его словам, так сближаться с Парижем — категорически не комильфо. Вместе с тем военкор задался вопросом, есть ли у Еревана какие-то приоритеты в экономических отношениях с Москвой.

У Еревана появились лишние деньги для закупки боевой техники у наших врагов. Франция — это европейская сволочь, и так демонстративно сближаться с ней — категорически не комильфо. Сколько времени потребуется, чтоб протянуть электричество из Парижа в Ереван? И по какой цене? — отметил Сладков.

Армения и Франция подписали контракт на поставку самоходных артиллерийских установок CAESAR. Такие САУ Париж поставляет Киеву. Контракт подписан во время визита главы Минобороны Армении Сурена Папикяна в Париж. Он встретился с французским коллегой на выставке военной техники Eurosatory 2024. Беседу двух министров Лекорню назвал «теплой и продуктивной».

Политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев предположил, что Франция активизировалась на Южном Кавказе, чтобы противодействовать созданию чрезвычайно выгодного для России коридора «Север — Юг» и исключить присоединение Армении к этому проекту. По его словам, Армения же открыто переходит на сторону врагов России, хотя пока формально остается союзником Москвы по ОДКБ.