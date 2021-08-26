Каспийскую флотилию России перебазировали в Дагестан

Практически все силы Каспийской флотилии перебазированы в Дагестан. Об этом заявил заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов, сообщает «Звезда».

По его словам, флотилия целиком переведена из Астрахани (где до этого располагалась) в дагестанские города Каспийск и Махачкалу.

Было принято решение о перебазировании Каспийской флотилии из Астрахани в Махачкалу и Каспийск, где у нас базируются наши воинские подразделения, - уточнил Иванов.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин на форуме «Армия-2021» дал старт на закладку боевых кораблей для Военно-морского флота. Путин заявил, что ограничения, вызванные эпидемией, не помешали кораблестроителям активно наращивать темпы строительства современных кораблей и судов обеспечения. Президент также поблагодарил за чёткую и слаженную работу всех, кто причастен к кораблестроению: рабочих, инженеров верфей, сотрудников отечественных конструкторских бюро.