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Каспийскую флотилию России перебазировали в Дагестан

12:22, 26 августа 2021
Каспийскую флотилию России перебазировали в Дагестан Фото: mil.ru
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Практически все силы Каспийской флотилии перебазированы в Дагестан. Об этом заявил заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов, сообщает «Звезда».

По его словам, флотилия целиком переведена из Астрахани (где до этого располагалась) в дагестанские города Каспийск и Махачкалу.

Было принято решение о перебазировании Каспийской флотилии из Астрахани в Махачкалу и Каспийск, где у нас базируются наши воинские подразделения, - уточнил Иванов.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин на форуме «Армия-2021» дал старт на закладку боевых кораблей для Военно-морского флота. Путин заявил, что ограничения, вызванные эпидемией, не помешали кораблестроителям активно наращивать темпы строительства современных кораблей и судов обеспечения. Президент также поблагодарил за чёткую и слаженную работу всех, кто причастен к кораблестроению: рабочих, инженеров верфей, сотрудников отечественных конструкторских бюро.

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