Карту всей Украины оцифровали для подготовки операторов дронов-камикадзе В ZALA Aero оцифровали карту всей Украины для подготовки операторов дронов-камикадзе

Фото: Сергей Булкин/News.ru

Карта Украины была полностью оцифрована для обучения операторов российских барражирующих боеприпасов «Изделие-51» и «Изделие-52», сообщает РИА Новости, со ссылкой на пресс-службу компании-разработчика беспилотников ZALA Aero. Отмечается, что оба устройства активно используются в ходе специальной операции на Украине. По словам представителей ZALA Aero, карта помогает моделировать миссии для операторов на реальной местности.

Это позволяет на наших тренажерах беспилотников, включая барражирующие боеприпасы «Изделие-51» и «Изделие-52», моделировать миссии для операторов на реальной местности в зоне проведения спецоперации, — сказано в публикации.

Оба устройства были известны под общим названием «Ланцет», который успешно поражал вражескую технику в ходе СВО.

Министерство обороны РФ заказало дополнительную партию новейших гиперзвуковых ракет «Циркон», сообщило ранее агентство ТАСС со ссылкой на источник, близкий к министерству. Собеседник агентства отметил, что первый контракт был заключен летом 2021 года, а дополнительный — этой осенью. По его словам, речь идет о нескольких десятках ракет. Он уточнил, что срок исполнения нового контракта — 2023 год. Агентство уточнило, что не располагает официальным подтверждением этой информации.