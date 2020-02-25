Федеральная схема обращения с отходами должна стать картой «боевых действий». Формирование документа предполагается завершить в ближайшее время, заявил глава Российского экологического оператора (РЭО) Илья Гудков.
По его словам, в утверждённом правительством проекте «чётко зафиксированы показатели, которые должны быть достигнуты в каждый год реформы». Для выполнения показателей уже в этом году необходимо профинансировать первые инвестиционные проекты в регионах,
Для ускорения строительства инфраструктуры оператор планирует расширить поддержку инвестиций. В качестве вероятных мер поддержки Гудков назвал компенсацию процентной ставки и капитальных вложений, а также софинансирование.
Важно создать комфортные условия для инвесторов, в том числе иностранных, которые будут готовы приходить в отрасль, замещая бюджетные деньги внебюджетными. Насколько благоприятный инвестиционный климат мы сможем создать в отрасли, настолько сможем снизить необходимую дополнительную бюджетную поддержку, — пояснил Гудков.
Он отметил, что на данный момент инвесторы не до конца понимают цели федерального проекта и не уверены в стабильности «правил игры». Как считает Гудков, утверждение федеральной схемы позволит эту стабильность внести.
По словам Гудкова, проект федеральной схемы появится в марте. Потом его нужно будет согласовать с субъектами Федерации, а осенью его планируют утвердить.
Ранее NEWS.ru писал, что РЭО совместно с Минприроды ведёт разработку цифровой карты, отражающей состояние системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами в стране. Документ будет содержать сведения о легальных мусорных полигонах и незаконных свалках.
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