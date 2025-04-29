Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ 29 апреля: инфографика

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В ночь на 29 апреля Вооруженные силы России пресекли попытку украинской армии совершить массированную атаку с применением БПЛА на объекты на российской территории, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Министерства обороны РФ. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 91 дрон противника. Над какими регионами были сбиты беспилотники Вооруженных сил Украины — в инфографике NEWS.ru.

«Всего с 20:00 мск 28 апреля до 06:00 мск 29 апреля дежурными средствами ПВО уничтожен 91 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа. 40 БПЛА — над территорией Курской области, 12 БПЛА — над территорией Орловской области, 11 БПЛА — над территорией Рязанской области, восемь БПЛА — над территорией Нижегородской области, семь БПЛА — над акваторией Черного моря, шесть БПЛА — над территорией Республики Крым, три БПЛА — над территорией Белгородской области, два БПЛА — над территорией Московского региона, один БПЛА — над территорией Калужской области и один БПЛА — над территорией Брянской области», — сказали в оборонном ведомстве.