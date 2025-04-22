Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ 22 апреля: инфографика

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вооруженные силы России пресекли попытку ВСУ нанести удар по территории РФ с применением беспилотных летательных аппаратов, сообщается в Telegram-канале Министерства обороны РФ. По данным ведомства, в период с 20:00 21 апреля мск по 06:00 мск 22 апреля дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 10 украинских беспилотников. Над какими регионами были сбиты дроны Вооруженных сил Украины — в инфографике NEWS.ru.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: два БПЛА над территорией Орловской области и один БПЛА над территорией Белгородской области. Всего начиная с 20:00 мск 21 апреля до 06:00 мск 22 апреля дежурными средствами ПВО уничтожены 10 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: пять БПЛА над территорией Республики Крым, три БПЛА над территорией Белгородской области и два БПЛА над территорией Орловской области», — сообщили в Минобороны.