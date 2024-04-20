Каршеринг с сюрпризом остановили на Мурманском шоссе в Петербурге В Петербурге остановили каршеринг с белым порошком и гранатой

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сотрудники ДПС задержали автомобиль на 17-м километре Мурманского шоссе Петербурга в ходе дорожного контроля. 33-летний водителем оказался житель Приозерска, а его попутчиком — 34-летний уроженец Перми. В салоне их машины нашли подозрительный предмет, внешне похожий на боевую гранату РГД без запала, сообщает «Фонтанка».

Кроме того, сотрудники полиции под сиденьем нашли телефон, на котором лежал белый порошок. Пассажир признался, что это наркотическое вещество. Его направили на экспертизу, а в действиях приятелей усмотрели признаки преступления «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение боеприпасов».

Ранее житель Северной столицы получил три года условно за хранение марихуаны. Он утверждал, что использовал обнаруженное при нем в аэропорту Пулково вещество только для лечения псориаза, которым болеет с детства. Таких доводов для оправдательного приговора оказалось недостаточно. Также мужчине придется оплатить штраф размером 50 тысяч рублей. Избежать реального срока помог положительный бэкграунд мужчины.

Употребление наркотиков вредит здоровью.