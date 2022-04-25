«Кардинально меняет ситуацию в небе»: военный эксперт о комплексе С-500

Зенитный ракетный комплекс С-500 кардинально меняет ситуацию в небе, особенно с появлением гиперзвуковых ракет и глайдеров, заявил в беседе с NEWS военный эксперт Дмитрий Литовкин. По его словам, С-500 можно считать первой системой, которая способна остановить и глайдер, и гиперзвуковую ракету, чего не могут сделать комплексы С-300 и С-400.
По поводу с-500, это дальнейшее развитие, дальнобойных зенитно-ракетных комплексов, которые построены на новой элементной базе, с новыми ракетами, что позволяет перехватывать в том числе и баллистические цели и гиперзвуковые ракеты и вполне возможно, что комплекс может выступать в роли противоспутникового оружия, — сказал он.
Ранее гендиректор предприятия-разработчика — концерна воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей» Ян Новиков заявил, что новейшая система ПВО ПРО С-500 «Прометей» запущена в серийное производство. По его словам, комплекс разработан с использованием последних достижений науки и техники. Его боевые возможности существенно превосходят ранее созданные зенитно-ракетные системы.
С-500 «Прометей» — новое поколение зенитно-ракетных систем «земля — воздух». Она является универсальным комплексом дальнего действия и высотного перехвата. Радиус поражения С-500 — порядка 600 километров.