«Кардинально меняет ситуацию в небе»: военный эксперт о комплексе С-500

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Президент России Владимир Путин выступил за то, чтобы отсрочить выплату страховых взносов для компаний, которые поставляют товары на внутренний рынок. Эту инициативы глава государства высказал в ходе совещания по экономическим вопросам, сообщает РИА Новости. Президент считает, что такие платежи следует перенести на один год. Исключение он предложил сделать только для экспортёров, компаний финансовой сферы, оптовой торговли, а также организаций бюджетного сектора.

Для предприятий, поставляющий товары и услуги на внутренний рынок, предлагаю предоставить отсрочку по уплате страховых взносов, — сказал российский лидер. По словам Путина, льготный период охватит второй квартал этого года,...