«Капитан очевидность»: Захарова высказалась о Кирби Захарова назвала Кирби «капитаном очевидностью» после слов о «формуле мира»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мария Захарова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с ТАСС назвала «капитаном очевидностью» координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби после его слов о причастности Вашингтона к выработке так называемой «формулы мира» президента Украины Владимира Зеленского.

Капитан очевидность, — сказала дипломат.

Ранее Кирби на специальном онлайн-брифинге для журналистов признал, что Белый дом вносил свой вклад в «формулу мира». По его словам, к работе над тезисами документа привлекались госсекретарь США Энтони Блинкен и помощник президента Джейк Салливан. Оба высокопоставленных чиновника прилагали особые усилия для продвижения этой дипломатической платформы по всему миру. Блинкен и Салливан также пытались найти способы ее практического применения.

Украина не будет выносить на саммит в Швейцарии пункт о возврате к границам 1991 года из «формулы мира» президента Владимира Зеленского. Украинский лидер предложит для обсуждения три пункта. Первый вопрос касается ядерной безопасности. Украинская сторона будет настаивать на том, чтобы ВС России покинули Запорожскую АЭС. Второе — продовольственная безопасность, третий пункт — обмен пленными по принципу «всех на всех», напоминает издание. Зеленский не назвал свое основное требование из «формулы мира» — вывод российских войск на границы 1991 года.