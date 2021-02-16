Кандидата на пост главы представительства NASA в РФ не пустили в страну

https://static.news.ru/photo/1a8f1b6c-70f8-11eb-9912-96000091f725_660.jpg Сергей Рябков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия отказала в выдаче дипломатической визы кандидату на пост главы представительства Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Подобное решение было принято в ответ на аналогичные меры со стороны Вашингтона, отметил он.

Да, это был ответный шаг. Всякие помехи в виде визовых затруднений, каких-то ограничений на контакты конкретно по линии NASA — я бы не сказал, что мы с этим серьёзно сталкиваемся, а по линии других ведомств американских это сплошь и рядом имело место — что вот эти искусственные препоны можно было бы постепенно преодолеть. В идеале — ликвидировать. Будем это предлагать администрации в Вашингтоне, — цитирует Рябкова РИА Новости.

Ранее о недопуске в страну потенциального руководителя российского представительства NASA сообщали источники СМИ. При этом имя американского чиновника, который может возглавить представительство NASA в России, не раскрывается.

Ранее NEWS.ru писал, что замглавы МИД России Сергей Рябков заявил о неизбежности завершения проекта «Северный поток — 2» вне зависимости от американских санкций.