«Кандидат из комментариев»: почему Надеждина не допустили до выборов

Фото: Alexey Belkin/Business Online/Global Look Press

Борис Надеждин

ЦИК отказала в регистрации выдвинувшемуся в кандидаты в президенты от партии «Гражданская инициатива» Борису Надеждину. Почему его не допустили до выборов, правдивы ли слова Надеждина о его популярности среди избирателей, что пишет о нем народ в Сети?

Почему Надеждина не допустили до выборов

8 февраля в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) прошло заседание, по итогам которого стало известно, что Борис Надеждин не допущен к участию в выборах президента России. Как пояснили в ЦИК, более 15% подписей граждан в его пользу были собраны некорректно, а именно 9147.

Согласно законодательству РФ, наличие более 5% брака при сборе подписей — основание для отказа в регистрации кандидата. Всего ЦИК засчитала Надеждину 95,5 тыс. подписей.

«В ЦИК сейчас полная ясность, что в избирательном бюллетене будет четыре кандидата», — сообщила председатель комиссии Элла Памфилова.

За пост президента России поборются действующий глава государства самовыдвиженец Владимир Путин, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, член КПРФ Николай Харитонов и кандидат от партии «Новые люди» Владислав Даванков.

Что заявил Надеждин по поводу решения ЦИК

В своем Telegram-канале политик сообщил, что намерен обжаловать решение ЦИК в Верховном суде РФ. По словам Надеждина, он собрал более 200 тыс. подписей по всей стране.

«Участвовать в президентских выборах в 2024 году — самое важное политическое решение в моей жизни. От своих намерений я не отступаю. Я обжалую отказ ЦИК в Верховном суде РФ», — написал он.

Надеждин добавил, что направил ЦИК возражения относительно выводов рабочей группы о признании его подписей недействительными. Председатель Центризбиркома обещала их рассмотреть и поручила составить подробный ответ, заявил политик.

Что известно о популярности Надеждина среди других кандидатов

31 января Надеждин сообщил журналистам, что его поддерживают 15 млн россиян. По словам политика, согласно опросу его штаба, по популярности он занимает второе место после главы государства Владимира Путина.

Надеждин заявил, что если у кого-то в голове картина мира, в которой его сторонники — предатели, то у человека «не все в порядке». Он добавил, что в случае победы на выборах не намерен «править Россией 25 лет». Надеждин подчеркнул, что не ставит перед собой задачи «бесконечно долго» управлять страной, чтобы не совершать «катастрофических ошибок».

8 февраля Telegram-канал Readovka отметил, что среди подписей за Надеждина был обнаружен брак, а также голоса умерших людей.

«В листах экс-кандидата на пост президента найден брак, а также подписи умерших людей. При этом на проверке в ЦИК представители Надеждина отсутствовали. Кроме того, выявлены нарушения и среди сборщиков», — пишет источник.

6 февраля онлайн-журнал «Черника» на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» отмечал резкий рост популярности поискового запроса «Надеждин», который начался сразу после его выдвижения в кандидаты в президенты. Имя политика стало часто упоминаться в комментариях пользователей к новостям о грядущих выборах, в связи с чем некоторые юзеры описывали его как «кандидат из комментариев», намекая на слабую осведомленность россиян о личности Надеждина.

«Попробуйте выйти на улицу и собрать подписи за Надеждина. Это очень непросто, 80–90% наших людей не знают, кто он такой. Так что проблема, я думаю, в этом. Понятно, что каких-то квалифицированных юристов Надеждин нанял. Вряд ли они являются косорукими специалистами, не способными отличить нормальную подпись от бракованной. Просто команде Надеждина пришлось сдать в ЦИК вообще все подписи, которые имелись в наличии. Ведь в противном случае количество подписей было бы мизерным», — заявил депутат Госдумы Олег Матвейчев в беседе с изданием «Ридус».

Могут ли Надеждина признать иноагентом

В Генпрокуратуру был направлен документ с просьбой проверить Надеждина на предмет деятельности иностранного агента, сообщал 29 января RT со ссылкой на главу Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталия Бородина. Общественник также отметил критику СВО со стороны политика. Кроме того, Надеждин планировал отменить принятые законы против ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена), говорил глава ФПБК.

«То есть кандидат в президенты РФ намерен навязывать россиянам то, от чего Российская Федерация так старательно пытается защитить свой народ, от нацизма, экстремизма, пропаганды ЛГБТ. Президентскую кампанию Бориса Надеждина поддержали оппозиционные политики», — пишет в обращении Бородин.

Что думают о Надеждине пользователи Сети

Мнение будущих избирателей по несостоявшемуся кандидату в президенты разделилось. Одни считают, что недопуск политика до выборов означает снижение конкуренции, другие же полагают решение ЦИК оправданным.

«Тут нет второго места, есть первое и все остальные», «Ну да. На втором. С 15%. И что? Это не секрет ни для кого», «Кто этот номер 2?» — пишут в комментариях в Telegram.

«И за кого теперь голосовать? Какой-то очевидный выбор без выбора», «Консолидация и объединение на выборах — это, конечно, хорошо, но хотелось бы разнообразия», — отмечают также в комментариях.

Один из пользователей отметил, что в истории России уже были правители с именем Борис, чья власть не принесла стране положительных результатов.

«Годунов, Ельцин, теперь Надеждин? Как-то не хочется...» — пишет один из комментаторов.

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