В послании президента РФ Федеральному собранию говорилось по большей части про социальную несправедливость и мало внимания уделялось теме оборонного комплекса, полагает генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки.
Наверное, из самого неожиданного — что очень мало говорилось про оборонный комплекс, основное внимание уделялось проблеме социальной несправедливости, проблемам малоимущих семей и семей, которые станут оплотом будущей России — это семьи, где больше двух-трёх детей. Страна для людей, а людей не хватает. Удивительно, что при рождении третьего ребёнка дают сокращение ипотечного кредита, это очень важно, — пояснила Канделаки NEWS.ru.
На ежегодном послании Федеральному собранию Путин затронул тему рождаемости в стране. Стало известно, что было решено продлить программу материнского капитала до 2026 года, а также ввести выплаты на детей до семи лет уже с этого года.
После таких известий главред телеканала RT Маргарита Симоньян задумалась о четвёртом ребёнке.
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