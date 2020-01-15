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Председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников в разговоре с NEWS.ru рассказал, что давно боролся за уход от превалирования международного законодательства над российским.

Меня высмеивали, даже когда меня Бастрыкин поддержал — и на него напустились в СМИ. И мне было обидно, что даже таких юристов, как Бастрыкин, пытались осмеивать. После выступления президента сегодня...