Камеры вычислили в Москве 230 тысяч водителей без пропусков

https://static.news.ru/photo/d8aa6aa0-84c9-11ea-9067-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Система видеофиксации 22 апреля насчитала на дорогах Москвы около 230 тысяч водителей, которые, нарушив требования мэрии, выехали в город без оформления цифровых пропусков.

Московская административная дорожная инспекция (МАДИ) задействовала 2,5 тысячи камер для вычисления нарушителей режима самоизоляции, введённого из-за вспышки COVID-19 в Москве. Власти впервые автоматизировали поиск.

Сейчас данные обрабатываются — если информация подтвердится, все водители получат штрафы в 5 тысяч рублей, — цитирует ТАСС сообщение МАДИ.

Как писал NEWS.ru, Москва оказалась главным очагом распространения коронавирусной инфекции в России. Около 32 тысяч москвичей уже заразились.

Число заболевших в России приблизилось к 58 тысячам человек, увеличившись на 5,2 тысячи за минувшие сутки. Умерли 513 заражённых.