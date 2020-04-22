Камеры вычислили в Москве 230 тысяч водителей без пропусков

Система видеофиксации 22 апреля насчитала на дорогах Москвы около 230 тысяч водителей, которые, нарушив требования мэрии, выехали в город без оформления цифровых пропусков.
Московская административная дорожная инспекция (МАДИ) задействовала 2,5 тысячи камер для вычисления нарушителей режима самоизоляции, введённого из-за вспышки COVID-19 в Москве. Власти впервые автоматизировали поиск.
Сейчас данные обрабатываются — если информация подтвердится, все водители получат штрафы в 5 тысяч рублей, — цитирует ТАСС сообщение МАДИ.
Как писал NEWS.ru, Москва оказалась главным очагом распространения коронавирусной инфекции в России. Около 32 тысяч москвичей уже заразились.
Число заболевших в России приблизилось к 58 тысячам человек, увеличившись на 5,2 тысячи за минувшие сутки. Умерли 513 заражённых.
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