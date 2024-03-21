КамАЗ врезался в трамвай в Улан-Удэ

Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press/Global Look Press

На круговой развязке в столице Бурятии Улан-Удэ на улице Ключевской КамАЗ врезался в трамвай, пишет «Apиг Уc online». Удар пришелся по касательной на хвост вагона. Одно из задних стекол трамвая выбило, и стекло осыпалось внутрь. У грузовика в кабине со стороны водителя вырвало металлическую деталь. В салоне трамвая находились пассажиры и кондуктор, они уцелели.

Пpeдвapитeльнo, в cтoлкнoвeнии винoвaт вoдитeль KaмAЗa. Пocтpaдaвшиx в aвapии нeт, — cooбщили изданию в УГИБДД Бypятии.

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