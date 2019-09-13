https://static.news.ru/photo/de245686-d5eb-11e9-aa7d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Новое поколение грузового автотранспорта, управляемого без участия водителя, разрабатывается в России.

Руководитель проекта «Реинжиниринг автопроизводства и создание перспективного семейства КАМАЗ» Ханс Петер Мозер рассказал, что у нового автомобиля не будет кабины шофёра. Пока в России использование и монетизация беспилотного транспорта недоступны на дорогах общего пользования. Кроме КАМАЗа темой начала эксплуатации беспилотного транспорта на дорогах РФ занимаются «Яндекс», НАМИ, «Волгабас» и другие, пишет « Коммерсант ».

Как сообщал News.ru ранее, беспилотные автомобили «Яндекса» преодолели 1 млн км за время тестирования в США, Израиле и России. Такие данные предоставили в пресс-службе компании, отмечая, что за 2018 год беспилотники проехали всего 75 тыс. км.