Каллас одернули в Госдуме РФ после слов о Крыме Депутат Ивлев призвал Калллас учить историю после слов о Крыме

Фото: Anna Ross/dpa/Global Look Press

Кая Каллас

Главе европейской дипломатии Кае Каллас следует изучить историю и восполнить свои пробелы, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Крымского региона генерал-майор запаса Леонид Ивлев. Этот совет он дал ей после того, как эстонский политик заявила о непризнании российского статуса полуострова.

По словам депутата, экс-пионерке, дочери номенклатурного члена КПСС в Советской Эстонии надо было не прогуливать уроки истории в школе. Тогда бы она знала, что после революции 1917 года с Советской Россией прекратили отношения ведущие мировые державы. Ивлев напомнил, что в 1922 году СССР признали европейские страны, а в 1933 году — США.

А первой признала СССР Эстония в 1920 году. Так будет и теперь с признанием Крыма, — сказал Ивлев агентству.

Депутат подчеркнул, что в мире разворачиваются процессы, не зависящие от «скороспелых европейских политиков». Поэтому они и Крым признают, и санкции снимут. Россия своей территорией не торгует, резюмировал Ивлев.

Ранее депутат Госдумы от Крымского региона Юрий Нестеренко предупредил, что мирный план по Украине президента США Дональда Трампа может содержать неожиданные пункты. Возможно, он потребует от Киева пойти на уступки, не исключил депутат. Американский лидер может аргументировать свое предложение необходимостью прекратить кровопролитие.