Калининградская область примет участие в отработке энергетического проекта

https://static.news.ru/photo/8c94e800-9f9b-11eb-8046-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Калининградская область вслед за Сахалином станет пилотным регионом по отработке технологий низкоуглеродного развития, сокращения выбросов парниковых газов. Об этом журналистам рассказал глава Минэкономразвития Максим Решетников после окончания совещания по развитию альтернативной энергетики.

Мы вышли с такой инициативой. Сахалин был первым регионом, который вышел с такой инициативой. Но у Калининграда есть ряд своих особенностей и ряд преимуществ, которые можно было бы использовать. <…> Важно, чтобы на территории Калининградской области как раз был этот пилотный полигон по отработке разных технологий, - цитирует ТАСС министра.

Он отметил, что в регионе могут стартовать конкретные проекты в сфере энергетики. По словам Решетникова, выбора пал на Калининградскую область в том числе из-за его уникального положения, наличия энергетических мощностей и эффективной команды.

Ранее стало известно, что правительство утвердило «дорожную карту» по реализации на Сахалине эксперимента по созданию первой в России системы торговли углеродными единицами и обеспечению достижения углеродной нейтральности региона к 2025 году. В рамках проекта в регионе будет проведена инвентаризация выбросов и поглощений парниковых газов, установлено ограничение на выбросы парниковых газов, а также введена широкая углеродная отчётность.

ак ранее передавал NEWS.ru, Виктория Абрамченко утвердила новую концепцию расширенной ответственности производителей (РОП). Согласно новым правилам, вступающим в силу с 2022 года, ответственность за утилизацию упаковок товаров будут нести сами производители, за недобросовестное исполнение будет взиматься экологический сбор.