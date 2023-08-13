«Калашников» впервые показал новый компактный автомат под патрон НАТО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Автомат Калашникова АК-19 под патрон НАТО

Концерн «Калашников» впервые показал на площадке форума «Армия-2023» новый компактный автомат АК-19 под патроны НАТО, сообщает РЕН ТВ. Модель отличается от предыдущих поколений продуманной эргономикой, адаптацией к всесуточному применению, повышенной точностью и кучностью стрельбы.

Модель оружия выставили в демо-центре «Калашникова». На информационной табличке сообщили, что он «питается» патронами 5,56×45 мм, которые используют в автоматах НАТО, — говорится в сообщении.

Ранее компания «Триада-ТКО», которая входит в состав концерна «Калашников» начала поставки нового комплекта обмундирования, разработанного совместно со специалистами Минобороны РФ. В состав комплекта входят термобелье, кофта, демисезонный, влаговетрозащитный, утепленный и летний костюмы, а также фуражка, шапка и зимний шарф.

Новый комплект обладает повышенными эргономическими свойствами и изготовлен из материалов с улучшенными характеристиками. Обмундирование исполнено в новой камуфляжной расцветке.

Кроме того, сообщалось, что «Калашников» стал главным предприятием-координатором поставок боевой экипировки в российскую армию. Выбор компании в качестве контролирующей инстанции был обусловлен тем, что предприятия концерна занимались разработкой экипировки солдата будущего первого и второго поколений — «Бармица» и «Ратник».