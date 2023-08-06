Какую пользу российский корабль «Прогресс МС-22» принес МКС в 2023 году

Фото: NASA/via Global Look Press

Российский грузовой корабль «Прогресс МС-22» увел Международную космическую станцию (МКС) от возможного столкновения с космическим мусором, заявили в Роскосмосе. Какую еще пользу он принес в 2023 году и зачем был создан?

«Вчера грузовой корабль „Прогресс МС-22“ выполнил маневр уклонения Международной космической станции от возможного столкновения с космическим мусором», — отметили в корпорации.

По информации Роскосмоса, двигатели корабля, пристыкованного к служебному модулю «Звезда» российского сегмента МКС, включили в 05:03 по московскому времени. Они функционировали 196 секунд, выдав импульс величиной 0,3 м/с. Таким образом, средняя высота орбиты станции увеличилась на 0,5 километра и составила 416,4 километра.

В настоящее время на борту МКС находится экипаж 69-й длительной экспедиции — космонавты Роскосмоса Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Андрей Федяев, астронавты NASA Франциско Рубио, Стивен Боуэн и Вуди Хобург, астронавт ОАЭ Султан аль-Нейади.

Как еще себя проявил корабль «Прогресс МС-22» в текущем году

Ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-22» 9 февраля 2023 года успешно стартовала с Байконура и вышла на орбиту. Грузовик добрался до Международной космической станции спустя 34 витка вокруг Земли (двое суток).

В честь 80-летия разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве в корабль на станцию, помимо воды, грузов, топлива и укладок для экспериментов, полетели флаги Волгоградской области и проекта «Родина-мать зовет!», флешка с детскими рисунками в рамках конкурса работ «Волгоград, ты просто космос!» и открытка патриотического проекта «Космос Победы», передавал Роскосмос.

Международная космическая станция 6 марта уклонилась от космического мусора с помощью «Прогресса МС-22». Орбита станции была скорректирована двигателями космического грузовика.

«В 15:42 мск включились двигатели корабля, проработали 375,8 секунды и выдали импульс величиной 0,7 м/с», — отметили в Роскосмосе.

«Прогресс МС-22» 14 марта во второй раз за месяц не допустил столкновения Международной космической станции с космическим мусором.

«Сегодня в 14:54 мск включились двигатели корабля, проработали 135 секунд и выдали импульс величиной 0,3 м/с. В результате средняя высота орбиты МКС составила 419 км над поверхностью нашей планеты», — заявили тогда в Роскосмосе.

В сообщении также говорилось, что за все время полета МКС проведены 336 коррекций высоты ее орбиты, 34 из которых — с целью уклонения от космического мусора.

Зачем создавался грузовой корабль «Прогресс МС-22»

«Прогресс МС-22» является российским грузовым космическим кораблем одноразового использования. Его назначение — доставлять грузы, необходимые для поддержания человеческого присутствия на орбите. Корабль не управляется экипажем, но пристыкованный к космической станции он может быть поднят на борт космонавтами. Данный аппарат является производной моделью от космического корабля «Союз» с экипажем и запускается на той же ракете-носителе.

Российские «Прогрессы» — главное средство проведения коррекций орбиты МКС и маневров уклонения станции от опасных объектов, заявили в Роскосмосе.

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