Какое новейшее вооружение ВДВ получат к концу 2023 года

Фото: Сергей Булкин/NEWS u

В России скоро начнутся госиспытания системы управления для Воздушно-десантных войск «Кассиопея-Д», монтируемой на базе авиадесантируемого бронетранспортера БТР-МД «Ракушка». Какое еще новейшее вооружение десантники получат в ближайшее время?

«По состоянию на конец июля 2023 года опытные образцы усовершенствованной системы ВДВ „Кассиопея-Д“ отправлены на испытания», — пишет РИА Новости со ссылкой на источник из «Росэлектроники».

Какое вооружение ВДВ получили за несколько месяцев до начала спецоперации

В конце сентября 2021 года в России состоялись командно-штабные учения на полигоне Песочное в Ярославской области. Среди техники парашютно-десантного полка журналисты заметили новейший бронетранспортер БТР-МДМ с зенитной установкой ЗУ-23-2, писала «Российская газета».

Помимо этого, подразделение Ивановского гвардейского соединения ВДВ задействовало модернизированные боевые машины десанта БМД-4М и бронетранспортеры БТР-МДМ «Ракушка». Часть машин получили зенитную установку 23 миллиметра ЗУ-23-2. Ранее подобное вооружение устанавливали на бронетранспортеры БТР-3Д.

Фото: Сергей Булкин/NEWS u БТР-МДМ «Ракушка»

Скорострельность двух орудий ЗУ-23-2 составляет две тысячи выстрелов в минуту. Зенитная установка дает возможность ликвидировать воздушные цели на высоте до 1500 метров. Также ЗУ-23-2 в состоянии вести огонь по наземным целям, включая автомобили и легкобронированную технику.

Бронетранспортер БТР-МДМ является модернизированной версией десантируемой плавающей машины БТР-МД. Главным отличием стало использование шасси БМД-4М.

Какое вооружение ВДВ получат в рамках спецоперации

Помимо «Кассиопеи-Д», десантники до конца текущего года должны получить первые серийные российские комплексы автоматизированного управления артиллерии «Завет-Д», созданные на базе плавающего авиадесантируемого бронетранспортера БТР-МДМ «Ракушка». Об этом в апреле текущего года ТАСС рассказали в «Росэлектронике».

Сообщается, что «Завет-Д» может выявлять различные цели, в частности замаскированные, и обеспечивать взаимодействие артиллерии с беспилотниками. Комплекс имеет оптико-электронную систему и выносную радиолокационную станцию, способную определять цель на расстоянии до семи километров.

Впервые о «Завете-Д» стало известно в конце декабря 2021 года, когда МО РФ получило данный комплекс в свое распоряжение, передавало РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

Сообщалось, что комплекс «Завет-Д» имеет современное оборудование, которое позволяет ему надежно обнаруживать и опознавать различные цели, в том числе замаскированные.

«Благодаря этому должна вырасти эффективность применения артиллерийских подразделений ВДВ, которые вооружаются самоходными орудиями 2С9 «Нона-С», 2С9-1 «Свиристелка», 2С9-1М «Нона-СМ», а в перспективе — новейшими 2С42 «Лотос», — отметил источник.

«Завет-Д» заменил передвижной пункт разведки и управления огнем артиллерии «Реостат», обеспечив новый уровень взаимодействия артиллерии с беспилотниками различных классов.

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