В России скоро начнутся госиспытания системы управления для Воздушно-десантных войск «Кассиопея-Д», монтируемой на базе авиадесантируемого бронетранспортера БТР-МД «Ракушка». Какое еще новейшее вооружение десантники получат в ближайшее время?
«По состоянию на конец июля 2023 года опытные образцы усовершенствованной системы ВДВ „Кассиопея-Д“ отправлены на испытания», — пишет РИА Новости со ссылкой на источник из «Росэлектроники».
Какое вооружение ВДВ получили за несколько месяцев до начала спецоперации
В конце сентября 2021 года в России состоялись командно-штабные учения на полигоне Песочное в Ярославской области. Среди техники парашютно-десантного полка журналисты заметили новейший бронетранспортер БТР-МДМ с зенитной установкой ЗУ-23-2, писала «Российская газета».
Помимо этого, подразделение Ивановского гвардейского соединения ВДВ задействовало модернизированные боевые машины десанта БМД-4М и бронетранспортеры БТР-МДМ «Ракушка». Часть машин получили зенитную установку 23 миллиметра ЗУ-23-2. Ранее подобное вооружение устанавливали на бронетранспортеры БТР-3Д.
Скорострельность двух орудий ЗУ-23-2 составляет две тысячи выстрелов в минуту. Зенитная установка дает возможность ликвидировать воздушные цели на высоте до 1500 метров. Также ЗУ-23-2 в состоянии вести огонь по наземным целям, включая автомобили и легкобронированную технику.
Бронетранспортер БТР-МДМ является модернизированной версией десантируемой плавающей машины БТР-МД. Главным отличием стало использование шасси БМД-4М.
Какое вооружение ВДВ получат в рамках спецоперации
Помимо «Кассиопеи-Д», десантники до конца текущего года должны получить первые серийные российские комплексы автоматизированного управления артиллерии «Завет-Д», созданные на базе плавающего авиадесантируемого бронетранспортера БТР-МДМ «Ракушка». Об этом в апреле текущего года ТАСС рассказали в «Росэлектронике».
Сообщается, что «Завет-Д» может выявлять различные цели, в частности замаскированные, и обеспечивать взаимодействие артиллерии с беспилотниками. Комплекс имеет оптико-электронную систему и выносную радиолокационную станцию, способную определять цель на расстоянии до семи километров.
Впервые о «Завете-Д» стало известно в конце декабря 2021 года, когда МО РФ получило данный комплекс в свое распоряжение, передавало РИА Новости со ссылкой на информированный источник.
Сообщалось, что комплекс «Завет-Д» имеет современное оборудование, которое позволяет ему надежно обнаруживать и опознавать различные цели, в том числе замаскированные.
«Благодаря этому должна вырасти эффективность применения артиллерийских подразделений ВДВ, которые вооружаются самоходными орудиями 2С9 «Нона-С», 2С9-1 «Свиристелка», 2С9-1М «Нона-СМ», а в перспективе — новейшими 2С42 «Лотос», — отметил источник.
«Завет-Д» заменил передвижной пункт разведки и управления огнем артиллерии «Реостат», обеспечив новый уровень взаимодействия артиллерии с беспилотниками различных классов.
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