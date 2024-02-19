Какое дело Западу до смерти Навального: почему Америка везде сует свой нос

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Global Look Press

Алексей Навальный

Кончина Алексея Навального удивительным образом совпала с традиционной Мюнхенской конференцией по безопасности. И его смерть в эмоциональном смысле отодвинула президента Украины Владимира Зеленского с его вечными просьбами на второй план. Разумеется, в Мюнхене весь Запад коллективно призывал наказать Россию. При этом собравшихся явно не интересовали объективные обстоятельства произошедшего.

Обмену не подлежит

Есть ощущение, что западных специалистов гибридных войн полностью устраивал именно Навальный сидящий. В такой ситуации он оставался для них символом «нарушения прав человека и преследования по политическим соображениям». Было легко манипулировать его именем и помещать в западных изданиях якобы написанные им статьи.

Более того, сейчас в иностранной прессе распространяют слухи о том, что Москва готова была якобы включить Навального в общий обмен заключенными. И, мол, Навального даже хотели обменять на нашего соотечественника Вадима Красикова, убившего, по версии немецкой стороны, чеченского террориста. Но Запад предпочел видеть Навального в тюрьме.

Ведь если бы Навальный прилетел в Европу, то там бы он был известным, но всего лишь одним из многих диванных диссидентов, сотрясающих воздух. Он перестал бы быть символом, а главное — инструментом постоянного давления на Россию и вмешательства в ее внутренние дела.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Оппозиционер Алексей Навальный на митинге в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы на проспекте Сахарова, 2019 год Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Оппозиционер Алексей Навальный на митинге в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы на проспекте Сахарова, 2019 год Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/Global Look Press Алексей Навальный. Марш «За честные выборы», 2012 год Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/Global Look Press Алексей Навальный. Марш «За честные выборы», 2012 год Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/Global Look Press Алексей Навальный, Сергей Удальцов, Гарри Каспаров. Марш «За честные выборы», 2012 год Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/Global Look Press Алексей Навальный, Сергей Удальцов, Гарри Каспаров. Марш «За честные выборы», 2012 год Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press Закрытая премьера спектакля «Метаморфозы» Овидия в постановке Дэвида Боби и Кирилла Серебренникова. На снимке: блогер Алексей Навальный с женой Юлией и телеведущая Ксения Собчак (в центре), 2013 год Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press Закрытая премьера спектакля «Метаморфозы» Овидия в постановке Дэвида Боби и Кирилла Серебренникова. На снимке: блогер Алексей Навальный с женой Юлией и телеведущая Ксения Собчак (в центре), 2013 год Фото: Anton Belitsky/Russian Look/Global Look Press Съезд «Партии прогресса» в офисе Фонда борьбы с коррупцией (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена). На снимке: лидер оппозиции Алексей Навальный, 2015 год Фото: Anton Belitsky/Russian Look/Global Look Press Съезд «Партии прогресса» в офисе Фонда борьбы с коррупцией (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена). На снимке: лидер оппозиции Алексей Навальный, 2015 год Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press Открытие первого предвыборного штаба Алексея Навального в Санкт-Петербурге. Основатель Фонда борьбы с коррупцией (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) Алексей Навальный на открытии своего предвыборного штаба, 2016 год Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press Открытие первого предвыборного штаба Алексея Навального в Санкт-Петербурге. Основатель Фонда борьбы с коррупцией (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) Алексей Навальный на открытии своего предвыборного штаба, 2016 год Фото: Nikolay Titov/Global Look Press Лидер оппозиции Алексей Навальный встречается с волонтерами своей президентской избирательной кампании, 2018 год Фото: Nikolay Titov/Global Look Press Лидер оппозиции Алексей Навальный встречается с волонтерами своей президентской избирательной кампании, 2018 год Фото: Сергей Кузнецов/РИА Новости Оппозиционный политик Алексей Навальный Фото: Сергей Кузнецов/РИА Новости Оппозиционный политик Алексей Навальный Фото: Anton Belitsky/Global Look Press Митинг против сноса хрущевских пятиэтажек на проспекте Академика Сахарова. На снимке: Алексей Навальный с женой и сыном, 2017 год Фото: Anton Belitsky/Global Look Press Митинг против сноса хрущевских пятиэтажек на проспекте Академика Сахарова. На снимке: Алексей Навальный с женой и сыном, 2017 год Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press Оппозиционный политик Алексей Навальный провёл встречу со сторонниками в Санкт-Петербурге и презентацию проекта «Умное голосование», 2019 год Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press Оппозиционный политик Алексей Навальный провёл встречу со сторонниками в Санкт-Петербурге и презентацию проекта «Умное голосование», 2019 год Фото: www.facebook.com/timur.olevskiy/Global Look Press Лидер российской оппозиции Алексей Навальный возвращается из Берлина в Москву, 2021 год Фото: www.facebook.com/timur.olevskiy/Global Look Press Лидер российской оппозиции Алексей Навальный возвращается из Берлина в Москву, 2021 год Фото: instagram.com/navalny/Global Look Press Российский оппозиционный политик Алексей Навальный в больнице Шарите Фото: instagram.com/navalny/Global Look Press Российский оппозиционный политик Алексей Навальный в больнице Шарите Фото: Артем Соболев/NEWS.ru Алексей Навальный Фото: Артем Соболев/NEWS.ru Алексей Навальный

Синдром внезапной смерти

Впрочем, мертвый Навальный Запад также вполне устраивает. Теперь начнется вакханалия с учреждением фондов и комитетов имени Навального. Естественно, появится специальная премия имени Навального для поощрения иноагентов. Наверняка, как и после кончины Андрея Сахарова и убийства Бориса Немцова, стоит ждать появления улиц, перекрестков или просто скверов вблизи наших посольств и консульств имени Навального. Топонимику в таких случаях мастера психологической войны отрабатывают по полной.

Правда, спонсоры пока до конца не определились, в кого — в жену Юлию или в дочку Дарью 23 лет от роду — вкачивать основные средства, превращая кого-то из них в таран против России. Не исключено, что в благородном семействе еще вспыхнет скандал по такому меркантильному поводу.

Понятно, что западные политики бросились наперебой обвинять Россию, не дождавшись внятного расследования причин смерти заключенного Навального. Собственно, истинные причины ухода политика из жизни никого там особо не волнуют, Россия виновата априори. А потому смерть Навального — просто еще один штришок в картине общей демонизации нашей страны.

Вот гибель в украинских застенках, как считается от пыток, американского гражданина Гонсало Лиры никого в Брюсселе или Вашингтоне не взволновала. С точки зрения коллективного Запада, он занимал неправильную позицию. Равно как не вызвали малейшего сочувствия теракты, унесшие жизни Даши Дугиной или Владлена Татарского. Нет у тамошних комментаторов «достаточной информации», чтобы высказаться по поводу ударов по жилым кварталам Белгорода.

Другое дело — Навальный, о судьбе которого уже пролито столько крокодильих слез.

Нечем нас уже наказывать

Единственное разочарование наших западных оппонентов заключается в том, что лимит санкций и угроз в наш адрес давно исчерпан. Ничего нового фактически придумать уже нельзя. Потому и звучит абсурдное предложение назвать весь комплекс санкций, вводимых за нарушение прав человека, именем Навального.

Правда, уже есть принятый в США и подтвержденный в Европе закон Магнитского, который примерно о том же. Так что увековечивать разного рода «полезных идиотов» для Запада тоже становится непростой задачей.

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