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Одни из самых высоких зарплат на российском рынке труда предлагает сфера информационных технологий. Об этом рассказали эксперты-рекрутеры.

По их информации, профессионал в этой области может получать оклад в размере 250 тысяч рублей. Столько предлагают разработчикам языка программирования C# в Москве, пишет « Российская газета » со ссылкой на исследование SuperJob.

В Санкт-Петербурге специалисты Java получают до 220 тысяч рублей. В Екатеринбурге программисты в банковской сфере зарабатывают в среднем от 120 тысяч до 150 тысяч, а в Нижнем Новгороде профи в 1С могут рассчитывать на зарплату от 90 до 110 тысяч.

Такой уровень дохода предлагают тем, у кого есть опыт работы более трёх лет, и кто ранее был задействован в крупных проектах. Наиболее привлекательные зарплаты — в компаниях, специализирующихся на разработке программного обеспечения и финансовом секторе.

Ранее Росстат назвал регионы с самыми низкими зарплатами учителей. В тройку вошли Северная Осетия, Ингушетия и Карачаево-Черкесия. Преподаватели получают там чуть больше 21,5 тысячи рублей.