Кто войдет в новое правительство России в 2024 году: отставки и назначения

Фото: Kremlin.ru

Владимир Путин

После инаугурации (7 мая) президента России Владимира Путина последует отставка правительства. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко уже допустила кадровые перестановки в кабмине. Опрошенные NEWS.ru эксперты не исключают, что главы ключевых ведомств могут оставить свои посты. Каким будет новое правительство России в 2024 году, каких назначений и отставок стоит ждать — в нашем материале.

Кто в правительстве подаст в отставку в 2024 году

Госдума 10 мая может утвердить кандидатуру нового премьер-министра России, сообщили СМИ со ссылкой на источники. Кроме того, предположительно, 13 мая будет завершено утверждение нового состава правительства страны.

Согласно действующей Конституции, кабинет министров должен подать в отставку после инаугурации президента. Это значит, что в мае свои полномочия обязаны будут сложить глава кабмина Михаил Мишустин, первый заместитель председателя Андрей Белоусов, зампред и руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко, вице-премьеры Виктория Абрамченко, Татьяна Голикова, Александр Новак, Алексей Оверчук, Марат Хуснуллин и Дмитрий Чернышенко. Оставят посты и главы федеральных министерств — Минэкономразвития, МВД, МЧС, Минобороны, Минфина и прочих.

Некоторые из них после официального вступления президента в должность вернутся к исполнению своих обязанностей, другие, вероятно, будут заменены. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко положительно оценила работу нынешнего состава кабмина, но допустила точечные перестановки в нем. «Что касается кадровых перестановок, они возможны, но в целом, безусловно, костяк кабинета останется и продолжит стабильно работать», — сказала она.

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости Валентина Матвиенко

В беседе с NEWS.ru депутат от партии «Единая Россия» Сергей Алтухов отметил, что сейчас важно построить команду, которая будет нацелена на результат и сможет дать новый импульс развитию экономики РФ.

«Думаю, что президент сделает выбор в пользу людей, в компетенции которых он уверен и которым доверяет. Ключевой целью, на мой взгляд, является повышение уровня жизни граждан и рост реальных доходов. Первоочередной задачей является выстраивание технологического суверенитета, наращивание импортозамещающих производств», — пояснил парламентарий.

Как изменится структура правительства РФ

Газета «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к администрации президента, сообщила, что на повестке дня у руководства РФ стоит создание министерства по делам мигрантов. По словам инсайдеров, ведомство будет подчиняться напрямую президенту и совместит те полномочия, которые сегодня выполняют Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) и Главное управление по вопросам миграции МВД. При этом ряд источников не исключают, что оно также получит статус агентства, но с таким же широким кругом обязанностей, и будет заниматься вопросами миграции и межнациональных отношений.

В Госдуме поддерживают идею создания ведомства. Глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий отмечает, что сегодня стране нужен отдельный орган власти, который мог бы контролировать миграционные потоки.

«ЛДПР не раз об этом говорила. Нужно вести жесткую миграционную политику: просеивать и контролировать тех, кто приезжает работать в Россию, их занятость, места проживания. На улицах городов и поселков нашим гражданам должно быть комфортно и безопасно», — сказал он NEWS.ru.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Леонид Слуцкий

Политолог Константин Калачев считает, что глава ФАДН Игорь Баринов в целом справляется со своей задачей в отношении мигрантов, но ему может не хватать ресурсов.

«Идеи создать министерство по делам мигрантов могут вылиться в усиление его ведомства. Роль трудовой миграции растет, недостаточно заниматься только мониторингом. Надо активно формировать миграционную политику для поддержания межнационального мира в России», — заявил эксперт.

Он полагает, что в целом перемены в составе правительства будут ограниченными, так как президенту незачем «чинить» то, что и так работает. По мнению Калачева, все закончится заменой от двух до четырех глав ключевых министерств.

Политолог Павел Салин в свою очередь допускает, что существует риск полного упразднения ряда федеральных ведомств. Впрочем, по его словам, ключевых структур это не коснется.

Какой пост прочат Михаилу Мишустину

Пост главы правительства РФ с 2020 года занимает Михаил Мишустин. Практически с самого начала его председательства появляются сообщения о возможной отставке руководителя кабмина, которые Кремль опровергал. Сохранит ли он свою должность после инаугурации президента?

«Пока идет достаточно жесткая подковерная борьба за позиции в правительстве, в том числе и за пост премьер-министра. Отрывочные элементы этой борьбы можно наблюдать в публичном пространстве. В частности, арест замминистра обороны Тимура Иванова», — высказал мнение Павел Салин.

Фото: Kremlin.ru Михаил Мишустин

В медиа тем временем появилась версия, что Мишустин может возглавить Центробанк, сменив на этой должности Эльвиру Набиуллину. Последняя, в свою очередь, якобы займет пост руководителя Счетной палаты. По мнению депутата от КПРФ Николая Коломейцева, частично этот прогноз может оправдаться. Об уходе председателя кабмина речи пока не идет, считает политик, однако в стране назрела смена экономического курса.

«Сейчас остались два претендента на пост главы правительства: Мишустин и мэр Москвы Сергей Собянин. Я бы предложил исключить финансово-экономический блок и Эльвиру Набиуллину, потому что они служат главным тормозом. Как можно бороться с инфляцией, сохраняя завышенную ключевую ставку? Любой производитель включит процентную ставку включит в цену продукции. Как можно бороться с ценообразованием, если сами стимулируете его рост. То же самое справедливо и для плавающего курса, потому что большая часть импорта покупается по завышенной цене», — заметил он.

Какие перемены ждут Минобороны России

После ареста замминистра обороны Тимура Иванова некоторые эксперты предполагали, что кадровые перестановки могут затронуть и военное ведомство. «Все гадают, — а может быть, это сигнал Шойгу, что его не будет в следующем правительстве после 7 мая? Успокойтесь. Будет», — заверял в своем Telegram-канале политолог Сергей Марков. Эксперт напоминает, что Шойгу создал, по сути, новую армию, которая отразила наступление ВСУ в 2023 году, а в 2024-м уже наступает.

Однако во фракции КПРФ в Госдуме все же не исключают появления нового министра. «Если этого не произойдет, это будет удивительно», — полагает депутат-коммунист Николай Коломейцев.

Фото: Kremlin.ru Владимир Путин и Сергей Шойгу

В четверг президент Путин принял главу Тульской области Алексея Дюмина, генерала и Героя России, который занимал пост замминистра обороны в 2015–2016 годах. В последнее время президент проводил подобные встречи только с руководителями тех регионов, где осенью пройдут выборы, однако Дюмин переизбрался на второй срок в 2021-м. Политолог Михаил Виноградов назвал беседу Путина и Дюмина важным сигналом: перевода именно этого губернатора в Москву ждут едва ли не с первого дня его назначения, напомнил эксперт. Оценивая шансы Дюмина на возвращение в столицу, политолог обратил внимание на сложности, которые связаны с назначением в оборонном ведомстве в нынешних условиях.

«Никто не знает, была бы эта должность суперуспехом или горячей картофелиной, ситуация на фронтах мало предсказуема», — подчеркнул Виноградов.

Салин же считает вероятность отставки нынешнего главы министерства низкой. Но он не исключает, что у Шойгу могут смениться все или большинство заместителей. Реализация такой же схемы, полагает политолог, возможна в других силовых ведомствах — например, в МВД, глава которого Владимир Колокольцев занимает свой пост уже 12 лет.

Что известно о дальнейшей работе Сергея Лаврова в МИД

Канал RTVI со ссылкой на источники в Госдуме сообщил, что «на более далекую перспективу» якобы обсуждается и уход Сергея Лаврова с поста министра иностранных дел, который он бессменно занимает с 2004 года. Правда, телеканал не исключает, что если замена и произойдет, то не раньше ноября. После выборов в США, по данным источников, до этого времени перестановка в МИД «расценивается как нежелательная по политическим и конъюнктурным соображениям». Официальных комментариев МИД РФ на эту тему не было, подтверждения версии RTVI в настоящее время нет.

Если сценарий реализуется, это не будет предвещать cмены внешнего курса Москвы, уверен политолог Сергей Марков. По его мнению, Лавров может покинуть кресло по собственной инициативе.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Сергей Лавров

«Это тяжелейшая работа в условиях постоянных атак, которые проводят западники. Лаврову, конечно, может просто потребоваться отдых. Он очень долго на посту. Поэтому это была бы не форма наказания, а награда», — пояснил NEWS.ru политолог.

Среди потенциальных кандидатов на пост главы МИД РФ Марков называет одного из нынешних заместителей Лаврова Сергея Рябкова, руководителя Службы внешней разведки Сергея Нарышкина, а также лидера ЛДПР, главу комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого.

Сам Слуцкий слухи о возможных перестановках в МИД не комментирует. В беседе с NEWS.ru лидер ЛДПР сказал, что обновленному правительству следует уделить особое внимание внешней политике, укреплению статуса РФ на международной арене и продвижению русской культуры и русского языка. «Фракция ЛДПР будет продолжать системную работу с новым составом правительства по всем вышеназванным вопросам», — пообещал он.

Политолог Георгий Бовт предполагает, что на сегодня перед руководством России не стоит задачи откорректировать внешнеполитический курс. А значит, полагает эксперт, толки об уходе Лаврова сложно воспринимать всерьез.

«Ходят слухи, что Лаврова может сменить вице-премьер Александр Новак. Но пока никакого подтверждения этому нет, как, собственно, и сообщениям о том, что Лавров просился в отставку. На самом деле Владимир Путин не очень любит менять людей, к которым он привык, если говорить о смене министра иностранных дел», — подчеркнул он.

Напомним, Валентина Матвиенко ранее называла Лаврова одним из самых известных и уважаемых министров в мире — «прирожденным, блистательным дипломатом, профессионалом самого высокого уровня».

Кто из губернаторов пойдет на повышение

Отставки пророчат не только министрам, но и губернаторам: «Ведомости» со ссылкой на источники сообщили, что в ближайший месяц свои посты могут оставить до трех глав регионов. При этом, пишет газета, не исключен переход чиновников на федеральный уровень и наоборот — руководящие должности в регионах могут достаться бывшим министрам. Среди тех, кто претендует на повышение, издание называет глав Нижегородской области Глеба Никитина, Иркутской области Игоря Кобзева и Калининградской области Антона Алиханова.

Фото: Kremlin.ru Владимир Путин с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым

Глава пресс-службы последнего Дмитрий Лысков 22 апреля назвал слухами информацию о предполагаемой отставке Алиханова. «В настоящее время губернатор и правительство региона продолжает штатную работу», — сказал он.

По мнению Михаила Виноградова, пока карьерные перспективы калининградского губернатора оценить сложно. «Он все же из следующей лиги, хотя и высокой, наряду с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным, губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилевым и еще несколькими фигурами. Сам по себе перевод или не перевод не будет однозначным четким посланием», — считает политолог.

А вот ждать в правительстве представителей новых регионов России, считает Константин Калачев, пока не стоит. Проявившие себя кадры, по его мнению, могут занять посты заместителей министров или должности ниже по иерархии. Работу на этих территориях, по словам эксперта, многие воспринимают как карьерный трамплин. «Однако чтобы стать хорошим министром, героем быть недостаточно», — считает Калачев.

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