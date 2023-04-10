Как будут осуществляться выплаты пенсионерам в 2023 году По сравнению с последними выплатами в 2023 году пожилые люди могут рассчитывать на новые пособия пенсионерам и на несколько видов пенсионных выплат

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Все российские пенсионеры, вне зависимости от стажа, получают финансовую поддержку от государства. Пенсионный вопрос никогда не перестанет быть актуальным, а 1 апреля выплаты были проиндексированы.

Пенсии разделяются на фиксированные (гарантированные), страховые и накопительные. Эти выплаты может получить каждый пожилой человек, в том числе неработающие пенсионеры. Гарантированная сумма по достижению пенсионного возраста в России приходит мужчинам в возрасте 61,5 года и женщинам от 56,5 года. Сумма фиксированной выплаты в 2023 году составляет 7567,33 рубля.

Размер страховой пенсии зависит от нескольких показателей. При ее выплате учитывается сумма пенсионных баллов и год, когда пожилому человеку была назначена пенсия. К сумме страховой пенсии также приплюсовывается фиксированная выплата.

Накопительная пенсия - надбавка, которая образовывается на специальном лицевом счете от отчислений работодателя. Выплаты могут получить женщины от 55 лет и мужчины в возрасте от 60. Говоря о накопительной пенсии, важно отметить, что пенсионные льготы в российских регионах разные. Уточнить данные о положенных вам пособиях можно в местной администрации или на портале госуслуг.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Единовременная выплата пенсионерам

Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной денежной выплате (ЕДВ) пенсионерам в 2021 году. С марта текущего года на счет пенсионеров начала поступать ЕДВ в размере 10 000 рублей. В 2023 году ЕДВ получит следующая категория пожилых граждан:

Инвалиды.

Герои Социалистического труда, Герои Труда России, полные кавалеры ордена Славы

Герои СССР, Герои России

Пострадавшие от радиационных воздействий при авариях (участники ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, пострадавшие от аварии на ЧАЭС, других радиационных аварий и катастроф).

Для того, чтобы ЕДВ пришла на счет пенсионера, нужно подать заявление в клиентской службе Социального фонда России (СФР) или в МФЦ «Мои документы».

Доплата к пенсии

Российские пенсионеры могут получить доплату к пенсии, которая делится на федеральные и региональные отчисления. Сумма федеральных выплат определяется территориальными органами СФР. Платеж приходит пожилым людям, у которых общая сумма денежных выплат неработающему пенсионеру меньше прожиточного минимума.

Региональные доплаты к пенсии бывают двух видов: до уровня прожиточного минимума или городского стандарта. Первая выплата оформляется без заявления. На счет приходит сумма согласно СФР. Что касается доплаты до уровня городского стандарта, то здесь, наоборот, нужно подать заявление на сайте мэра Москвы (если речь о столице) или в любом центре госуслуг «Мои документы».

В 2023 году доплаты к пенсии также могут получить следующие категории пенсионеров:

бывшие члены летных экипажей самолетов гражданской авиации

работники угольной промышленности с необходимым трудовым стажем

пенсионеры старше 80 лет

Для получения доплаты к пенсии необходимо предоставить заявление, паспорт, реквизиты банка и лицевой счет заявителя, трудовую книжку или выписку из индивидуального лицевого счета застрахованного лица. Заявление на получение ЕДВ можно подать в любое время.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Новые выплаты пенсионерам

Большинство пожилых людей интересует вопрос, будут ли выплаты пенсионерам помимо основной пенсии и ЕДВ в 2023 году. В частности, пожилые люди могут рассчитывать на новые виды пособий, например на автоматическую социальную доплату. Сумма придет на счет пенсионеров, чей доход меньше прожиточного минимума.

В соответствии с законодательством россияне, которые постоянно ухаживают за престарелыми, нуждающимися в помощи, а также за пожилыми людьми старше 80 лет, имеют право на получение компенсационной выплаты по уходу. Ее размер составляет 1200 рублей ежемесячно.

Пенсионеры получат пособия по случаю памятных дат. В частности, пожилым людям предоставят 10 тысяч рублей ко Дню Победы. В ряде российских субъектов местные власти назначают дополнительные меры поддержки пожилых граждан. Так, в Москве к 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне ветеранам и труженикам тыла выплатят от 10 до 25 тысяч рублей.

Денежную выплату в 10 тысяч рублей получат все блокадники, проживавшие в Ленинграде с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 независимо от количества дней, а также бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей.