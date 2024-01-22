Прокуратура Москвы опубликовала статистические данные по преступлениям в столице за прошлый, 2023 год. Информация разбита по административным округам, что дает представление о том, где в Москве более безопасно, а где менее — в смысле криминальной обстановки. Несмотря на то что общий средний уровень преступности по округам различается не слишком значительно, количество преступлений в округах-лидерах — ЦАО и ЮВАО — превышает таковой, к примеру, в Зеленограде в пять раз.



Из данных прокуратуры можно сделать вывод и о динамике преступности по сравнению с предыдущим годом. Подробнее — в инфографике NEWS.ru.