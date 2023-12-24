Какие нововведения ждут российских пенсионеров с 1 января 2024 года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С 1 января 2024 года правительство России проиндексирует страховые пенсии по старости на 7,5%. Что еще ждет российских пенсионеров в начале следующего года?

Как будут проиндексированы выплаты

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявлял, что законодательно решить вопрос с индексацией пенсий поручил президент России Владимир Путин.

По его словам, с 1 января 2024 года страховые пенсии по старости вырастут на 7,5 % и это решение коснется более 32 млн граждан.

«Все необходимые для поддержки пенсионеров средства уже заложены в проекте федерального бюджета. Дополнительные бюджетные расходы на повышение пенсий в 2024 году составят порядка 234 млрд рублей», — говорил Володин.

Депутат Госдумы Никита Чаплин в беседе с NEWS.ru объяснил, что данный вопрос коснется только неработающих пенсионеров.

«С 1 января 2024 года россиянам проиндексируют страховые пенсии по старости. Повышение будет на 7,5%: фиксированная часть составит более 8 тысяч рублей, а один пенсионный коэффициент будет стоить 133 рубля. Это коснется только неработающих пенсионеров. Социальная пенсия вырастет с 1 апреля до 13,5 тысячи рублей», — рассказал он.

Чаплин подчеркнул, что средняя пенсия старшего поколения после индексации будет 23,5 тысячи рублей, а в случае инфляции выплаты будут вновь проиндексированы.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что ждет московских пенсионеров с 1 января 2024 года

18 декабря мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале сообщил, что правительство российской столицы приняло решение увеличить минимальный размер пенсий с городской доплатой до 24,5 тысячи рублей.

Отмечалось, что власти города также намерены провести индексацию и других социальных выплат, в том числе предусмотренных для многодетных семей.

«Минимальный размер пенсии с городской доплатой будет увеличен до 24 500 рублей в месяц с 1 января 2024 года», — сказал Собянин.

Глава города пояснил, что также будет произведена индексация единовременных и ежемесячных выплат детям и родителям погибших военнослужащих, семьям с детьми-инвалидами, студенческим и приемным семьям, а также ветеранам Великой Отечественной войны и участникам обороны Москвы.

Как изменится пенсионный возраст в 2024 году

С 1 января 2024 года вступят в силу очередные изменения, которые касаются возраста выхода на пенсию. В связи с переходным периодом, который был установлен из-за повышения пенсионного возраста, в 2024 году на заслуженный отдых по старости выйдут женщины 1966 года рождения при достижении 58 лет и мужчины 1961 года рождения после того, как им исполнится 63 года.

Для начисления страховых выплат по старости россиянин должен иметь 15 лет стажа и 28,2 пенсионного балла. При их недостатке назначается социальная пенсия.

Досрочно выйти на отдых в 2024 году могут 50-летние женщины, родившие и воспитавшие пятерых детей.

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