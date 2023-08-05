Какие льготы и выплаты положены Героям России и членам их семей

Фото: Министерство обороны РФ/РИА Новости

Министр обороны РФ Сергей Шойгу

Министр обороны РФ Сергей Шойгу представил к присвоению звания Героев России военнослужащих танкового экипажа «Алеша», которые остановили колонну Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Запорожском направлении, сообщили в МО РФ. Что это означает для российских военнослужащих?

Герой Российской Федерации — государственная награда Российской Федерации — высшее звание, присваиваемое за заслуги перед государством и народом, связанные с совершением геройского подвига.

Фото: МО РФ

Как экипаж российского танка уничтожил восемь единиц техники ВСУ

По информации Минобороны РФ, российские солдаты отразили атаку превосходящего по силе врага. Экипаж танка «Алеша» под командованием старшего лейтенанта Расима Басикова оказался под ударом артиллерии ВСУ, в результате чего водитель-механик получил ранение.

«Командир экипажа Баксиков эвакуировал раненого военнослужащего из боевой машины и оказал ему первую помощь. Передав механика-водителя в передовую медицинскую группу, Расим принял решение занять его место в бою», — отметили в ведомстве.

После этого лейтенант Александр Леваков занял место командира танка и выдвинулся в направлении позиций российского мотострелкового полка для оказания поддержки обороняющимся.

«На подходе к одному из населенных пунктов лейтенант Леваков обнаружил находившихся в одной из ближайших лесополос восемь единиц техники противника, в том числе два танка», — подчеркнули в МО РФ.

В ведомстве обратили внимание, что Расим Баксиков умело маневрировал на поле боя и управлял работой экипажа. Лейтенант Александр Леваков, находясь на месте командира, оперативно и грамотно передавал целеуказание наводчику и руководил огнем танка.

В результате боя военнослужащими танкового экипажа «Алеша» были ликвидированы два украинских Т-72Б, бронетранспортер М113 и пять бронетранспортеров MaxxPro с десантом.

Фото: МО РФ

Какие ежемесячные выплаты положены Героям РФ

Героям России положена индексируемая ежемесячная денежная выплата. Это фиксированная сумма по всей стране — 83 496,41 рубля, и она не облагается налогом. Также им полагается дополнительное материальное обеспечение, повышенная пенсия, выплачиваемая Фондом пенсионного и социального страхования РФ, и дополнительная выплата, установленная в соответствующем субъекте страны. В случае гибели или смерти Героя РФ эти льготы предоставляются членам его семьи.

Какие льготы Героям РФ предоставляются в сфере медицины

Герои Российской Федерации имеют право на первоочередное и бесплатное обслуживание в амбулаторно-поликлинических учреждениях всех типов и видов; первоочередную и бесплатную госпитализацию и лечение в стационарах, госпиталях и больницах; первоочередное получение бесплатной путевки в санаторий, профилакторий или дом отдыха один раз в год. Также предоставляется возможность бесплатного протезирования и ремонта зубных протезов. В случае гибели или смерти Героя РФ эти льготы предоставляются членам его семьи.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Какие льготы Героям РФ предоставляются в социальной сфере

Герои России и совместно проживающие с ними члены семьи освобождаются от платы за пользование жилым помещением в случае его найма, получают 100-процентную скидку на оплату коммунальных услуг, а также имеют право: на первоочередное улучшение жилищных условий; внеочередное и бесплатное предоставление в собственность земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности; бесплатный капитальный ремонт жилого помещения.

Герои РФ имеют законное право на освобождение от уплаты налогов, сборов, пошлин и других платежей. Они также имеют льготы при пользовании транспортными средствами и оплате проезда.

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