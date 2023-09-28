Какая сейчас ситуация у Работино, прорвали ли оборону ВС РФ 28 сентября

Фото: МО РФ

Украинская армия продолжает наступать в направлении села Работино в Запорожье, но без успеха, пишет Readovka. Какие еще новости с фронта, зоны СВО и что сегодня происходит у Бахмута (Артемовска)?

Обстановка у Работино и Вербового в Запорожье 28.09.2023

«У Пятихаток тихо — боевики решили не пытать удачи на данном участке. Тем не менее ВСУ не прекращают атаковать в направлении Вербового, а также к западу от Работино, но без успеха. На Времевском выступе без изменений — позиционные бои», — передает Readovka.

По информации «Рыбаря», на Ореховском участке продолжаются встречные бои.

«Российским войскам удалось оттеснить противника с некоторых позиций в направлении Работино. В районе Вербового ВСУ безуспешно пытаются атаковать и несут существенные потери в технике и личном составе», — сообщил источник.

По данным WarGonzo, на Запорожском направлении происходят очередные безуспешные попытки ВСУ продвинуться у Новопрокоповки и Вербового.

«Несмотря на серьезную поддержку артиллерии, ВС РФ наносили удары по украинским позициям в Плавнях, Степногорске, Малых Щербаках, Орехове, Малой Токмачке и Гуляйполе. ВСУ обстреливали российские в Жеребянках, Токмаке, Копанях, Ильченкове, Новопокровке и Новофедоровке», — рассказали авторы канала.

Американский Институт изучения войны пишет, что ВСУ наступают в Запорожье, но без успехов.

«Украинские силы безуспешно атаковали районы Диброва, Серебрянское лесничество, Григоровка и Спирне. Российские войска отразили атаку украинцев возле Берховки. Украинские силы продолжили наступательные операции на линии фронта на западе Донецкой и восточной части Запорожской областей, но не добились каких-либо успехов. Украинские силы безуспешно пытались продвинуться к Новопрокоповке и Вербовому», — отметили эксперты.

Минобороны РФ эти данные военкоров никак не комментировало.

Украинские СМИ пишут, что ВСУ якобы смогли прорвать оборону ВС РФ на линии Работино — Вербовое. Официального подтверждения этому нет.

«Российский беспилотник наносит удар по украинской пехоте в траншее к западу от Вербового. То, что русские применили БПЛА, свидетельствует о том, что российские силы выбиты из своих окопов длиной примерно один километр к западу от Вербового», — писали они. Минобороны РФ эти данные никак не комментировало.

Обстановка у Бахмута, Клещеевки, Андреевки 28.09.2023

«На Бахмутском направлении ВСУ при поддержке артиллерии пытаются прорваться за железнодорожную ветку в районе Андреевки. Частично на данном участке позиции ВС РФ в серой зоне. Российские войска наносили плотные удары по ВСУ в Константиновке (не путать с одноименным населенным пунктом к юго-западу от Донецка), Клещеевке, Спорном и Северске. Украинская армия вела обстрелы ВС РФ в Озаряновке, Курдюмовке и Бахмуте», — пишет WarGonzo.

CNN передает, что украинские военные якобы начали скоординированное наступление в районе Бахмута, используя для проведения ночных операций беспилотное подразделение «Код 9.2».

«Пилоты беспилотников украинского производства „Вампир“ способны эффективно действовать в темное время суток с помощью тепловизоров. Беспилотники могут нести до 33 кг полезной нагрузки и уже использовались для нанесения ударов по российской бронетехнике и защитным сооружениям», — сообщили американские журналисты.

Readovka пишет, что ВС РФ контратаковали в Клещеевке.

«Бахмутское (Артемовское) направление. Наши бойцы контратаковали в Клещеевке, лишая ВСУ шанса зацепиться за железную дорогу. В районе Андреевки продолжаются встречные бои», — отметил источник.

Минобороны РФ предоставленную информацию никак не комментировало.

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