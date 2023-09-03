Какая погода будет в Москве в понедельник и вторник: ждать ли ветер и дождь

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов в беседе с NEWS.ru рассказал, что на следующей неделе жителей российской столицы ждет «постепенное погружение в осень». Какая погода будет в Москве в ближайшие дни?

Какая погода ожидает москвичей в начале рабочей недели

По словам эксперта, понедельник (4 августа) и вторник (5 августа) будут довольно теплыми, дневная температура составит 20–22 градуса тепла, осадков не ожидается. Однако ближе к середине недели ситуация начнет меняться.

«На рубеже 5 и 6 сентября по северу Московской области возможен дождь, но, скорее всего, он не затронет столицу. Вслед за этим пойдет постепенное понижение температуры. Дневная температура составит 16–19 градусов тепла, в ночные часы термометр опустится до +10 градусов», — пояснил Шувалов.

Синоптик сообщил, что в Московской области может серьезно похолодать ближе к выходным. Температура опустится до 3–5 градусов тепла.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец также подтвердил NEWS.ru, что первые дни рабочей недели ожидаются достаточно теплыми, столбик термометра будет находиться в районе 20 градусов тепла. Однако вторая половина недели окажется менее благоприятной.

«В среду на Москву пойдет холодный фронт. Температура существенно понизится: днем в лучшем случае ожидается от 12 до 17 градусов выше нуля, а ночью — всего 7–12 градусов», — сказал Евгений Тишковец.

Какая погода будет в Москве в сентябре

Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале рассказала, что первые две недели осени в столице будут теплее, чем положено по климату.

«На второй неделе температурный режим вернется к норме. И пока заморозки не прогнозируются, и дожди не станут досаждать. Фон атмосферного давления удержится высоким», — рассказала она.

Также Позднякова в комментарии «Вечерней Москве» уточнила, что небольшое похолодание в российской столице стоит ждать в конце следующей рабочей недели.

«Ориентировочно с 8 сентября похолодает на 3–4 градуса. Однако все равно мы не будем ощущать осенней погоды, поскольку средняя суточная температура составит около 12 градусов. Это означает, что днем воздух в столице будет прогреваться до 16 градусов, а ночью до 8–10», — подчеркнула она.

Какая погода будет зимой в Москве

Евгений Тишковец объяснил, что осенне-зимний сезон в столичном регионе прогнозируется теплее нормы, но будет сопровождаться резкими переменами — ожидаются холода, морозы, оттепели, слякоть, ледяной дождь и дождь.

«Зима очень разная, неустойчивая, но теплая. Я думаю, что по количеству осадков мы будем в рамках нормы находиться большую часть периода, по снегу может быть превышение на 15–20%. Я думаю, что и весна будет ранняя, смотрю на март и апрель. Очень мощный старт весны. Поэтому, несмотря на то что мы вступаем в холодный осенне-зимний сезон, он будет с точки зрения положительного отклонения температуры от нормы более значимым, чем прошедший теплый период», — рассказал метеоролог.

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