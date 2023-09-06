Какая погода будет в Москве в четверг и пятницу: ждать ли дождь и холод

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что 7 и 8 сентября температура воздуха в Москве будет близкой к среднестатистической норме. Какая погода ожидает жителей российской столицы во второй половине недели?

Ждать ли похолодания жителям Москвы

По словам синоптика, в столице в четверг и пятницу прогнозируется похолодание, однако в конце недели столбик термометра поднимется чуть выше нормы.

«В среду температура была на 2–3 градуса выше нормы, это температура августа, и только в четверг и пятницу она будет близка к норме. В выходные опять погода третьей декады августа. На самом деле, вероятность того, что и в начале следующей недели будет августовская погода, большая», — объяснил Вильфанд.

Синоптик Александр Ильин рассказал, что в четверг, 7 сентября, похолодает. Температура воздуха задержится на отметке 12–14 градусов тепла в дневные часы и 10–11 градусов тепла в ночное время. 8 сентября немного потеплеет, но дожди продолжат идти, пояснил он в беседе с «Вечерней Москвой».

«В пятницу дневная температура будет на уровне плюс 14–16 градусов, а в ночное время плюс 10–11 градусов. Также в столице продолжатся дожди, но возможны и кратковременные просветления», — пообещал синоптик.

По данным Гидрометцентра РФ, 8 сентября температура воздуха в российской столице составит днем не более 11–16 градусов тепла, однако уже 9 и 10 сентября столбики термометров поднимутся до 20-градусных значений. Атмосферное давление понизится к концу недели из-за прихода холодного фронта.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Будет ли в Москве бабье лето в этом году

По словам руководителя прогностического центра «METEO» Александра Шувалова, 8 сентября будет самым холодным днем этой недели, но к выходным погодные условия наладятся. Метеоролог отметил, что бабье лето в Москве ожидается в период с 9 по 15 сентября, затем в город придет осенняя погода.

«Пятница станет самым холодным днем на неделе, дневная температура просядет до 14–15 градусов тепла. Однако уже в субботу погода начнет выправляться, начнется значительный рост давления. Показатели составят 753–755 мм р/с. Также начнет стихать ветер, 7 и 8 сентября он еще будет хлесткий и неприятный. С 9 сентября москвичей порадует солнечная погода, ожидается прогрев температуры воздуха от +19 до +24 градусов», — рассказал Шувалов в беседе с NEWS.ru.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец обратил внимание, что бабье лето в столице может продержаться до 21 сентября.

«С 12 до 21 сентября нас ждет классическое бабье лето. Тут уже без перерывов на кратковременный дождь или ухудшение осадков. Здесь установится стабильное устойчивое состояние атмосферы, которое будет определяться антициклоном. Солнечно, без осадков, ветер в основном на южную тягу перестроится, ну и температурный режим будет колебаться: ночами в Москве плюс 8–13 градусов, а днем плюс 18–23 градуса», — подчеркнул синоптик.

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