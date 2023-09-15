Какая погода будет в Москве и Подмосковье в субботу и воскресенье

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Синоптик Александр Шувалов в беседе с NEWS.ru заявил, что в выходные дни в Москве и Подмосковье ожидается похолодание. Какой будет погода в российской столице в субботу и воскресенье?

Погода в Москве и Московской области 16 и 17 сентября

Шувалов считает, что после окончания бабьего лета в Москве и области ожидается похолодание, которое сменится более теплой и приятной погодой.

«В субботу, 16 сентября, температура понизится на 4 градуса. В ночные часы в Москве ожидается всего 2–5 градусов тепла, это самые низкие показатели с начала сезона. По области локально прогнозируются заморозки на почве. В воскресенье за счет того, что мы находимся в антициклоне, столбики термометров все-таки поднимутся до 16–17 градусов тепла. День будет солнечный, без осадков. Однако после похолодания в конце месяца наступит вторая фаза бабьего лета, когда вновь можно будет ожидать повышения температуры до 20–22 градусов тепла», — рассказал метеоролог.

В Москве в субботу и воскресенье ожидается переменная облачность, а в Московской области температура воздуха может опуститься до 0 градусов, говорится на портале Meteovesti. 16 сентября в столице столбик термометра поднимется до плюс 17 градусов. 17 сентября будет немного теплее — от 17 до 19 градусов тепла. В ночь на воскресенье температура опустится до плюс 4 градусов. В Московской области ночью местами ожидается 0 градусов.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд отметил, что в Московской области в ночь на воскресенье столбик термометра может опуститься ниже 2 градусов.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

«В Московской области температура в ночь на воскресенье будет от 0 до плюс 5 градусов, а в районах с высокой теплопроводностью почвы — даже заморозки до минус 2 градусов. Речь, в частности, о Дмитровском районе, Егорьевском районе, Черустях и так далее», — рассказал он.

Когда в Москве и Подмосковье может выпасть первый снег

Роман Вильфанд объяснил NEWS.ru, что снег может выпасть в российской столице или Московской области ближе к 20-м числам ноября, но делать точный прогноз еще достаточно рано.

«Снег осенью возможен, однако это крайне редкое явление. В последний раз сильный снегопад наблюдался в Москве еще в 70-х годах. Пока предпосылок для осадков не наблюдается, по крайней мере в ближайшие недели. В субботу, 16 сентября, в Москве, правда, ожидается похолодание, в ночные часы возможны заморозки», — пояснил он.

Александр Шувалов считает, что нынешней осенью не следует ждать выпадения снега.

«Снег осенью возможен, и такие факторы уже отмечались ранее, однако с нынешней синоптической ситуацией ожидать снега в Москве или Санкт-Петербурге не приходится. Для такой смены погоды должно организоваться вторжение холода, после которого наступит понижение фронтальной зоны», — заявил метеоролог.

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